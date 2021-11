Spider Man No Way Home: Doctor Octopus confirma que Tobey Maguire es "su Peter Parker" en el nuevo adelanto

Spider Man No Way Home: Doctor Octopus conoce a Tobey Maguire como Peter Parker en el nuevo adelanto

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

El reciente tráiler de Spider Man: No Way Home, ponía los dientes largos a los fans del personaje con Tom Holland haciendo frente a varios villanos de las anteriores encarnaciones del superhéroe, aunque muchos seguidores se sintieron decepcionados por no ver ni a Tobey Maguire ni a Andrew Garfield, cuya presencia se viene rumoreando durante meses. Ahora, un nuevo spot televisivo del filme echa más leña al fuego ya que el Doctor Octopus confirma que el Peter Parker que él conoce no tiene el rostro de Holland.

"¿Conoces a Peter Parker, Spider-Man?", le pregunta Doctor Strange (Bennedict Cumberbatch) al personaje interpretado por Alfred Molina, que se enfrentó al superhéroe en la segunda entrega de la saga que dirigió Sam Raimi en 2004.

Tras la respuesta afirmativa de Octopus, que parece mantener una conversación amistosa con Strange y Paker, el Hechicero Supremo señala hacia Tom Holland y vuelve a preguntar: "¿Es este?". "No", contesta el antaño villano ante la cara de asombro y preocupación de Spider-Man que comprueba así que el Multiverso se ha desatado.

🚨🚨🚨🚨🚨#SpiderManNoWayHome New Extended TV Spot with Lots of New Scenes 😱🎊🎉



🚨🚨🚨🚨🚨

El vídeo es una nueva pieza del gigantesco puzzle que Marvel Studios y Sony Pictures están construyendo paso a paso y en el que todo indica que Octavius jugará un papel determinante. Además en el breve spot también aparecen Electro (Jamie Foxx) con su nuevo traje, el Duende Verde portando su espectacular y clásica armadura y el Hombre de Arena al que interpretó Thomas Hayden Church.

A la espera de comprobar si el Peter Parker interpretado por Tom Holland comparte al fin pantalla con las versiones de Maguire y Garfield, lo único seguro es que varios de los villanos más significativos de la ya nutrida historia cinematográfica del trepamuros están presentes en la película. Spider-Man: No Way Home llegará a los cines el 16 de diciembre.