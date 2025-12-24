Estos son los 15 mutantes de las películas de Fox confirmados en la temporada 2 de X-Men 97

Archivo - X-Men 97 confirma el destino de Bruja Escarlata en la serie de Marvel - MARVEL STUDIOS - Archivo

MADRID, 24 Dic. (CulturaOcio) -

La temporada 2 de X-Men 97 desembarcará en Disney+ en verano de 2026. Con la llegada de los nuevos episodios, la serie también presentará a 15 mutantes del extinto universo cinematográfico de Fox.

Tras haber dejado alto el listón con el épico desenlace de la temporada 1, Marvel mostró en la pasada Comic-Con de Nueva York un tráiler de la segunda entrega de X-Men 97 con el que disparó aún más las expectativas depositadas por los fans.

Y es que las imágenes no solo confirmaban el regreso de Scott Summers/Cíclope, Jean Grey, Magneto o el Profesor X. También confirman la llegada de otros X-Men que formaron parte del ya extinto universo mutante de Fox en esta temporada 2.

CÍCLOPE

El líder de los X-Men se vio transportado junto a Jean Grey al final de la temporada 1 hasta el año 3960, donde conocieron al Clan Askani, liderado por la Madre Askani, quien, en realidad, aunque no lo saben, es su futura hija, Rachel Summers. James Marsden, que interpretó al personaje en la saga de películas de Fox, volverá a encarnarlo en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

LOBEZNO

Logan es uno de los personajes cuyo regreso se confirma en el tráiler de la temporada 2 de X-Men 97. Hugh Jackman lleva interpretando al personaje desde los 2000. El actor lo interpretó por última vez en Deadpool y Lobezno, protagonizó varios filmes en solitario del mutante de las garras de adamantium, además de ser parte fundamental en todas las películas de X-Men.

JEAN GREY

Jean Grey también estará de vuelta en la segunda entrega de X-Men 97. La poderosa telépata, que fue enviada junto a Scott Summers hasta el año 3960 al final de la primera entrega, además de conocer sin saberlo a su futura hija, Rachel Summers, también encontró a una versión adolescente de su hijo Nathan Summers. El personaje fue interpretado en la gran pantalla por Famke Janssen primero en la saga original de X-Men y después por Sophie Turner, quien dio vida a Sansa Stark en Juego de Tronos, en X-Men: Apocalipsis y Fénix Oscura, estrenada en 2020.

TORMENTA

El destino de Ororo Munroe/Tormenta quedó completamente en el aire al final de la temporada 1 de X-Men 97, pero el tráiler de la segunda confirmó su regreso. A la diosa de los elementos y el clima la interpretó primero Halle Berry en la saga original de X-Men y después Alexandra Shipp encarnó a una versión más joven en X-Men: Apocalipsis y Fénix Oscura.

PÍCARA

La Pícara de Anna Paquin fue uno de los personajes centrales de la trilogía original de X-Men de Fox, y su arco fue crucial para que Lobezno se uniese al equipo mutante del Profesor X. Tras verse transportada al Antiguo Egipto con Gambito, Bestia, Magneto y Charles Xavier, la heroína mutante también estará de vuelta en la temporada 2 de X-Men 97.

EL PROFESOR X

Al final de la temporada 1 de X-Men 97, Charles Xavier se vio transportado al Antiguo Egipto con Pícara, Magneto, Bestia, Gambito y Rondador Nocturno, donde se toparon con una versión más joven de Apocalipsis. El Profesor X, que también aparece en el adelanto de la segunda temporada, fue interpretado por Patrick Stewart en las películas de Fox, además de a una variante en la secuela de Doctor Strange. Stewart volverá a interpretar al personaje en Vengadores: Doomsday. James McAvoy también dio vida al personaje en X-Men: Primera generación, Días del futuro pasado, Apocalipsis y Fénix oscura.

GAMBITO

Remy LeBeau, el mutante llamado Gambito, murió en la temporada 1 de X-Men 97. Sin embargo, regresará en los nuevos episodios, probablemente convertido en uno de los cuatro jinetes de Apocalipsis, ya que este buscaba la manera de resucitarlo. El personaje fue interpretado primeramente por Taylor Kitsch en X-Men Orígenes: Lobezno, estrenada en 2009. Posteriormente, Channing Tatum asumió el papel en Deadpool y Lobezno, que vio la luz en 2024, y volverá a encarnar al carismático y desvergonzado Gambito en Vengadores: Doomsday.

RONDADOR NOCTURNO

Kurt Wagner no hizo acto de presencia hasta la mitad de la temporada 1 de X-Men 97. El azulado mutante con poderes de teletransporte se vio atrapado junto al Profesor X, Pícara, Magneto y Bestia en el Antiguo Egipto, y se espera que, con su vuelta a la segunda entrega de la serie, se convierta en un integrante de pleno derecho de los X-Men. Alan Cumming, que interpretó al personaje en X-Men 2, retomará el papel en Vengadores: Doomsday.

BISHOP

Bishop es un mutante capaz de absorber cualquier tipo de energía, además de contar con habilidades vinculadas a los viajes temporales, y es otro de los confirmados por el tráiler en la temporada 2 de X-Men 97. Omar Sy lo interpretó en X-Men: Días del futuro pasado, siendo esta su única aparición en la gran pantalla.

BESTIA

Hank McCoy, Bestia, también quedó atrapado en el Antiguo Egipto al final de la primera temporada de X-Men 97 y regresará en la segunda. Pese a ser un personaje central de los X-Men, no fue presentado en la saga cinematográfica de Fox hasta X-Men 2, donde apareció en un breve cameo, y después tuvo una mayor presencia en La decisión final. Kelsey Grammer fue quien interpretó al personaje y lo retomó con una breve, aunque emocionante, aparición en The Marvels. Nicholas Hoult encarnó al azulado mutante en X-Men: Primera generación, aunque Grammer volverá a interpretar a Bestia en Vengadores: Doomsday.

COLOSO

El tráiler de la temporada 2 de X-Men 97 en la pasada Comic-Con de Nueva York confirmó la presencia de Coloso. Aunque no se llegó a confirmar su papel, lo más probable es que trabaje mano a mano con Bishop para traer de vuelta al presente a los X-Men. Daniel Cudmore encarnó a Coloso, el mutante de metal viviente, en las películas de Fox. Pero el personaje también ha sido interpretado por Stefan Kapicic en las tres películas de Deadpool.

MARIPOSA MENTAL

Elizabeth Braddock, más conocida como Mariposa Mental, es otra de las mutantes confirmadas en la temporada 2 de X-Men 97. La modelo y actriz Olivia Munn interpretó brevemente al personaje en X-Men: La decisión final.

ARCÁNGEL

Warren Worthington III, Arcángel, fue uno de los que aparecieron casi al final del avance de la segunda temporada de X-Men 97, confirmando que se unirá a los héroes mutantes en los nuevos episodios. El personaje, que durante un tiempo se convirtió en uno de los cuatro temidos jinetes de Apocalipsis, fue interpretado en las películas de Fox por Ben Foster en X-Men: La decisión final, mientras que Ben Hardy lo encarnó en X-Men: Apocalipsis.

HOMBRE MÚLTIPLE

La lealtad de Jamie Madrox, el Hombre Múltiple, hacia los X-Men ha sido siempre variable. Este mutante, con la capacidad de replicarse hasta casi el infinito a sí mismo, también aparece en el tráiler de la segunda entrega de X-Men 97. Eric Dane interpretó al personaje en X-Men: La decisión final.

KAOS

Alex Summers, el hermano de Scott Summers, se le conoce por el sobrenombre de Kaos. Un mutante extremadamente poderoso que, además de estar presente en la temporada 2 de X-Men 97, ya apareció en dos episodios de la serie de los 90. Lucas Till interpretó al personaje en Primera generación, Días del futuro pasado y Apocalipsis.

BONUS: KID OMEGA

La temporada 2 de X-Men 97 marca el debut de Quentin Quire/Kid Omega en una serie de animación de Marvel. No obstante, se dejó ver brevemente en X-Men: Fénix oscura, correteando por los pasillos de la mansión X de Charles Xavier.

BONUS: LOBA VENENOSA

Rahne Sinclair es otro personaje asociado a los X-Men y Factor X. Apareció fugazmente en el tráiler de la temporada 2 de X-Men 97, confirmándose que tendrá algún tipo de papel en la serie de Disney. Maisie Williams, quien dio vida a Arya Stark en Juego de Tronos, encarnó al personaje en la fallida película de Fox Los nuevos mutantes, filme que, estrenado en 2020, pasó sin pena ni gloria en los cines.