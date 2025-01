Marvel quiere a Cynthia Erivo de Wicked para el reinicio de X-Men

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Cynthia Erivo, la actriz que da vida a la hechicera Elphaba en Wicked, sueña con interpretar algún día a un personaje del Universo Marvel. Y, por suerte, según las últimas informaciones parece que el estudio capitaneado por Kevin Feige estaría interesado en ficharla como una de las estrellas del reinicio de los X-Men dentro del UCM.

"Tengo muchas ganas de encarnar a Tormenta", confesó la intérprete en declaraciones a National Board of Review, al ser preguntada sobre su "papel soñado". "Sé que suena frívolo, pero creo que no hemos descubierto lo grandiosa que es, y toda esa agitación interior que tiene, así que creo que hay un mundo en el que podríamos, ya sabes, hacer algo así", explicó.

Cynthia Erivo tells NBR her next dream role is X-Men's Storm 👀🌩️ #NBRAwards #CynthiaErivo pic.twitter.com/LS8LNJekAv