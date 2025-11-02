Los X-Men en el Universo Marvel: El ambicioso plan de Kevin Feige para la era mutante del UCM

MADRID, 2 Nov. (CulturaOcio) -

Marvel tiene grandes planes para los X-Men tras Vengadores: Doomsday y Secret Wars, que, dirigidas por los Russo, llegarán a los cines el 18 de diciembre de 2026 y el 17 de diciembre de 2027 respectivamente. Ahora, por lo visto, la Casa de las Ideas tiene en desarrollo al menos tres proyectos de los mutantes para su Fase 7 e incluso abarcará más allá de esta. Según ha dejado caer Daniel Ritchman en Patreon, Marvel quiere involucrar a Hugh Jackman en varios proyectos tras Vengadores: Secret Wars. Hay que recordar que el actor regresó de la mano de Ryan Reynolds al papel de Logan en Deadpool y Lobezno.

La cinta de Shawn Levy, que vio la luz a fines de julio de 2024, recaudó más de 1.300 millones de dólares en todo el mundo e introdujo en el UCM a Channing Tatum en el rol de Gambito y al que volverá a interpretar en Doomsday. Pero el hecho de que Marvel pueda plantearse recuperar a Jackman en nuevos proyectos tras Secret Wars, tal vez incluso con un largometraje en solitario, no es casual. Kevin Feige ya confirmó en la Disney APAC Content Showcase de Singapur en 2024 que la cinta introduciría a los X-Men y conduciría directamente a la denominada "era mutante". Sin embargo, hasta el momento es muy poco lo que se sabe acerca del reinicio de los X-Men en el UCM, más allá de que la película, aún sin fecha de estreno, estará dirigida por Jake Schreier, responsable de Thunderbolts, y contará con Michael Lesslie como guionista.

"No puedo decir nada al respecto, pero hemos empezado a trabajar en X-Men, y eso es obviamente muy, muy emocionante", aseguró Schreier a Empire el pasado agosto. Pese a que sus palabras no fueron muy reveladoras, Feige afirmó recientemente que sería una adaptación muy fidedigna a los cómics.

Otro proyecto relacionado con los mutantes que ya parecía estar en sus más tempranas etapas de desarrollo, como informó The Hollywood Reporter el pasado mayo, es el filme de Reynolds en el cual "tres o cuatro integrantes de los X-Men unirían fuerzas con Deadpool". Pero no está claro si estos mutantes pertenecerán al elenco reiniciado de los X-Men en la Fase 7 de Marvel, al antiguo universo de Fox, o si se tratará de otra versión completamente distinta.

Dicho esto, X-Men 97 regresará con una temporada 2 que aterrizará en Disney+ en verano de 2026. Brad Winderbaum, jefe de Streaming, Televisión y Animación en Marvel Studios, confirmó a Collider durante la pasada New York Comic Con que la tercera entrega de la serie también está en marcha. Asimismo, Winderbaum aseguró que ya están hablando de las temporadas 4 y 5 de X-Men 97, las cuales, si se mantiene el calendario de estrenos previsto, seguramente vean la luz en 2028 o 2029 y terminen integradas dentro de la Fase 7. Pero aún es pronto para saber si finalmente recibirán luz verde.

No obstante, las palabras de Winderbaum acerca del futuro de la serie resultan prometedoras. Con la mirada ya puesta en el horizonte, es lógico que Marvel quiera desarrollar más proyectos centrados en los mutantes dentro de la Fase 7 y posteriores, incluyendo sin duda secuelas del reinicio de los X-Men.

Estas podrían conducir hacia los que parecen perfilarse como los dos próximos grandes villanos del UCM. Los últimos rumores indicaban que Marvel quiere a Apocalipsis y a Nathaniel Essex/Mr. Siniestro para tomar el relevo de Thanos y el Doctor Doom, a quien encarnará Robert Downey Jr. en Doomsday, como antagonistas de los X-Men.

Por otro lado, el final de la temporada 1 de Ms. Marvel confirmó que Kamala Khan era mutante. La última vez que la heroína encarnada por Iman Vellani apareció en el UCM fue en The Marvels, aunque posiblemente aparezca en nuevos proyectos de la Casa de las Ideas. Además, aunque mutante, Namor, al que ya dio vida Tenoch Huerta en Black Panther: Wakanda Forever y que también está confirmado en el reparto de Vengadores 5, es uno de los nueve personajes que Marvel no puede utilizar en un filme en solitario, pues los derechos cinematográficos están vinculados junto con los de Hulk a Universal Pictures.