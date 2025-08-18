Tras la "horrible experiencia" de X-Men 2, el rodaje de Vengadores: Doomsday ha sido "sanador" para Alan Cumming

MADRID, 18 Ago. (CulturaOcio) -

Tras compartir un vistazo de lo que podría ser el atuendo de Rondador Nocturno en Vengadores: Doomsday, Alan Cumming vuelve a actualizar su situación en el rodaje de la película. El actor revela que, por su parte, ha terminado con las grabaciones de un proyecto cuya experiencia en él califica de "sanadora" tras su "horrible experiencia" en X-Men 2.

"Fue increíble, fue realmente sanador y muy agradable volver a algo que fue una experiencia terrible cuando lo hice la primera vez", desvela Cumming en una entrevista con People en el Televerse 2025. "[Mi experiencia en X2] fue horrible por diversas razones que he mencionado extensamente", añade el intérprete, que ya había hablado del entorno "peligroso" y "abusivo" bajo la dirección de Bryan Singer, un cineasta con numerosas acusaciones de carácter sexual.

Otro de los grandes cambios que Cumming señala como una mejora está en el maquillaje del mutante azul. Las cuatro o cinco horas necesarias para caracterizarlo hace dos décadas se han reducido a unos 90 minutos, un salto que el actor celebra por permitirle una jornada de trabajo más eficiente y llevadera.

El rodaje de Cumming en Doomsday, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de 2026, finalizó a principios de agosto tras un plan de grabación personal bastante ajustado porque le coincidía con la producción del reality The Traitors, del que es presentador: "Comprimimos todas mis escenas juntas, utilizamos pantalla verde y rodé pequeñas escenas puntuales con gente aquí y allá. Me hubiera gustado quedarme durante semanas".

Aunque es una incógnita qué le depara a Rondador Nocturno en Vengadores: Doomsday, al intérprete se le escapó que tendrá un encontronazo con Reed Richards/Mr. Fantástico (Pedro Pascal) en la película, que también contará con el regreso de otros X-Men del universo Fox, como Rebecca Romijn (Raven Darkholme/Mística), James Marsden (Scott Summers/Cíclope), Kelsey Grammer (Henry McCoy/Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier/Profesor X) e Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto). Las declaraciones de Cumming llegan poco después de que el actor dejase caer en Instagram que Rondador Nocturno podría tener un traje más fiel a los cómics que el de X-Men 2, algo de esperar si se tiene en cuenta que en Deadpool y Lobezno tanto Hugh Jackman como Channing Tatum (este último también estará en Vengadores 5) vistieron los clásicos uniformes que Lobezno y Gambito lucen en las viñetas.

Aunque Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, ya dejó caer a comienzos de abril en CinemaCon que el elenco aún no estaba completo, el reparto de Vengadores: Doomsday cuenta, además de con los intérpretes ya nombrados, con Robert Downey Jr. como Doctor Doom, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramirez como Joaquin Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.