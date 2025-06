Marvel confirma el regreso de Spider-Man: La serie animada para resolver su gran cliffhanger casi 30 años después

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Marvel ha anunciado oficialmente el regreso de la mítica Spider-Man: La serie animada. Esta vuelta se producirá con una miniserie de cuatro números que promete resolver satisfactoriamente el gran cliffhanger final que dejó la ficción en su quinta y última temporada.

Se trata de Spider-Man 94. Según ScreenRant, esta miniserie limitada iniciará su trama inmediatamente después de "Adiós, Spider-Man", el último episodio de la quinta temporada de la serie de animación que contó con 65 episodios, que se emitieron originalmente del 19 de noviembre de 1994 al 31 de enero de 1998.

Como recordarán los fans del trepamuros, este capítulo, emitido en 1998, muestra a Spider-Man y Madame Web en busca de Mary Jane Watson después de saber que esta seguía viva en otra dimensión tras haber sido absorbida por un vórtice en la temporada 3.

El personaje regresaría más adelante, pero al final de la serie se descubría que M.J. era en realidad un clon creado por Miles Warren. La serie dejó así, sin resolver y descolocando al fandom, el tremendo misterio de qué sucedió con el gran amor de Peter Parker.

En este punto conviene remarcar que los seguidores marvelitas saben que Spider-Man encontró finalmente a Mary Jane gracias al cameo del personaje en el último episodio de X-Men 97, 'La tolerancia es la extinción parte III'. Sin embargo, los fans no llegaron a ver la búsqueda del trepamuros ni lo que sucedió durante ella hasta que dio con el paradero de M.J.

Esta es la incógnita que Marvel despejará a lo largo de los cuatro números de Spider-Man 94, a cargo de J. M. Dematteis y Jim Towe, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de septiembre de 2025. Pero eso no es todo. Dos grandes villanos nunca vistos en la serie animada de los 90 también debutarán en sus páginas.

