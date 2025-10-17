Laurence Fishburne quiere ser Charles Xavier en el reboot de X-Men

MADRID, 17 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el regreso de varios mutantes del universo Fox en Vengadores: Doomsday y, previsiblemente, Vengadores: Secret Wars, Marvel Studios hará recast de estos personajes para el nuevo largometraje de los X-Men que dirigirá Jake Schreier, director de Thunderbolts. Como todavía no hay reparto anunciado, Laurence Fishburne, actor que encarnó a Morfeo en Matrix y ya formó parte del UCM como Bill Foster en Ant-Man y la Avispa, ha presentado su candidatura para interpretar a la próxima versión de Charles Xavier.

"Sé que se está hablando ahora de los X-Men. Así que, a estas alturas, quiero una de las dos cosas. La primera. ¿Qué os parece Laurence Fishburne como el Profesor X?", propone el intérprete en la New York Comic-Con con una pregunta directa al público que arrancó aplausos y reacciones entusiastas en la sala.

Fishburne dejó esa segunda "cosa" a manos de los asistentes al evento, que le sugirieron unirse a Star Wars. El actor, que ya ha participado en grandes franquicias como Matrix, John Wick o el universo DC de Zack Snyder y está dispuesto a repetir en Marvel Studios, rechazó la idea: "No, estoy bien. Estoy viendo todo Star Wars, estoy a mitad de Rebels, pero estoy bien en el sofá con Star Wars. No necesito un sable de luz. No, no lo necesito".

En el hipotético caso de Fishburne fichase otra vez por Marvel se convertiría en el tercer actor en dar vida en imagen real en cine al fundador de los X-Men tras Patrick Stewart, que lo ha interpretado tanto en el universo mutante de Fox como en el UCM en Doctor Strange en el multiverso de la locura; y James McAvoy, que encarnó a la versión joven del telépata. Stewart retomará el papel en Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.

Al fichaje Stewart por la nueva película de los hermanos Russo se suma el de otros rostros mutantes como Rebecca Romijn (Mística), James Marsden (Cíclope), Kelsey Grammer (Bestia), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Rondador Nocturno) y Channing Tatum (Gambito).

Además de los personajes del universo Fox, Doomsday cuenta oficialmente en su reparto con Robert Downey Jr. como Doctor Doom, con Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian y Winston Duke como M'Baku y Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost.

También está confirmada la presencia de Los 4 Fantásticos: Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.