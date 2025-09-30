X-Men '97 promete una temporada 2 tan oscura y con tantas muertes que "sorprende que Disney diera luz verde"

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de X-Men '97, la secuela directa del clásico de los 90 y a la vez punto de entrada a la continuidad de la serie original, llegará a Disney+ en 2026. A falta de una sinopsis oficial sobre la próxima entrega, Ross Marquand, voz de Charles Xavier y Apocalipsis en el proyecto, ha adelantado el tono de una temporada que no va a escatimar en muertes de personajes.

Marquand, actor que también dio voz a Ultrón en ¿Qué pasaría sí...?, ha asegurado en la FanX de Salt Lake City que la historia de la nueva tanda de episodios es "muy oscura" y que "muere mucha gente". "Me sorprende que Disney le diera luz verde", añade Marquand para enfatizar en el duro tono de la continuación de una serie que ya trataba temas muy maduros en la entrega anterior.

El intérprete también ha reafirmado que volverá a dar vida a Apocalipsis, villano sobre el que ya había sugerido que se profundizará en la segunda temporada. El personaje podría tener importancia narrativa en dos frentes diferentes, pues aparece tanto en el cierre de la serie, donde se topa con Rondador Nocturno, Bestia, Xavier y el propio Magneto en el Egipto del 3000 a. C.; como en la escena post-créditos, donde se le ve en la actualidad entre las ruinas de Genosha, insinuando el siguiente gran movimiento del eterno mutante.

Los nuevos detalles de X-Men '97 llegan escasos días después de que Brad Winderbaum, jefe de streaming, TV y animación de Marvel Studios, revelase que la serie estrenará una temporada cada año y se convertirá en una ficción de largo recorrido: "Vamos a tener temporadas continuas con una cadencia anual, así que podremos trazar arcos a largo plazo para esas historias".

Respecto al futuro de X-Men 97', contará con novedades en el equipo creativo tras la polémica salida de Beau DeMayo, creador y guionista principal de la primera temporada. Marvel Studios explicó que despidió al escritor en marzo de 2024 tras "una investigación interna" cuyos hallazgos fueron "de naturaleza tan grave que se cortaron lazos de inmediato".

Diversos medios añadieron que aquellos descubrimientos incluyeron supuestas acusaciones de conducta sexual inapropiada y posteriores incumplimientos del acuerdo de separación (por lo que Marvel también retiró sus créditos de la temporada 2).

DeMayo niega esas acusaciones y sostiene que el desencadenante fue una publicación de fan art con temática LGBTIQ+, además de señalar que hará valer sus derechos por la vía legal. No hay más detalles públicos sobre los hechos. El despido se produjo antes del estreno de la serie, pero no frenó el plan a medio plazo pues, según Winderbaum, Marvel "empezará pronto" el desarrollo de la tercera entrega de X-Men 97' con un nuevo showrunner todavía por anunciar.