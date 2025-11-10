Revelados los X-Men que encabezarán el Universo Marvel tras Vengadores: Secret Wars

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

Tras Vengadores: Doomsday y Secret Wars, que contarán con el regreso de varios mutantes del universo Fox, Marvel Studios apostará por una nueva era de los X-Men con una película dirigida por Jake Schreier (Thunderbolts*). Se espera que estos personajes sean el centro del UCM tras la Saga del Multiverso, y un nuevo informe especifica qué mutantes liderarán la franquicia.

"Cíclope va a recibir un gran impulso, tanto él como la familia Summers", revela Kristian Harloff en su podcast, donde añade que "Lobezno no sería un gran foco" del futuro de Marvel. Si el informe se confirma, supondría un gran cambio respecto a la etapa de Fox, en la que el personaje de Hugh Jackman fue líder indiscutible de la mayoría de tramas corales, hasta el punto de que macroeventos como X-Men: Días del futuro pasado construyeron su narrativa alrededor de Logan.

La afirmación de Harloff recuerda que, recientemente, Daniel Ritchman aseguró que Disney quiere contar con el actor australiano y su Lobezno"incluso después de Vengadores: Secret Wars", que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027, lo que también podría confirmar su presencia en el proyecto, cuyo reparto hasta ahora se desconoce. A su vez, la idea concuerda con declaraciones de Kevin Feige en las que expuso que "no hay planes inmediatos" de presentar a otro actor como Lobezno.

En cuanto a la familia Summers, Cíclope es la piedra angular de un grupo de personajes que ha vertebrado algunas de las sagas más influyentes de la mitología mutante en los cómics. Algunos de los integrantes de este conjunto son Jean Grey, telépata y telequinética; Cable, soldado viajero temporal hijo de Cíclope y el clon de Jean; Rachel Summers, hija de Scott y Jean de la línea temporal de Días del Futuro Pasado; Kaos, hermano de Cíclope que proyecta energía plasmática; y Vulcan, tercer hermano y mutante de poder cósmico ligado al imperio Shi'ar.

El éxito colosal de Deadpool y Lobezno y la aplaudida serie animada X-Men 97' adelantó que el apetito por los mutantes sigue intacto, personajes a los Marvel Studios va a otorgar gran peso a corto-medio plazo con una participación relevante en Vengadores: Doomsday, que se estrena en cines el 18 de diciembre de 2026. Rebecca Romijn (Mística), James Marsden (Cíclope), Kelsey Grammer (Bestia), Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Rondador Nocturno) y Channing Tatum (Gambito) retoman sus respectivos papeles en la película de los hermanos Russo.

Además de los personajes del universo Fox, Doomsday cuenta oficialmente en su reparto con Robert Downey Jr. como Doctor Doom, con Chris Hemsworth como Thor, Tom Hiddleston como Loki, Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.