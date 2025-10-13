Filtrado el tráiler de la temporada 2 de X-Men '97 con un temible Apocalipsis... ¿Y el regreso de Gambito? - MARVEL

MADRID, 13 Oct. (CulturaOcio) -

La segunda temporada X-Men '97, secuela directa del clásico de los 90 que a la vez funciona como punto de entrada a la continuidad de la serie original, llegará a Disney+ en 2026. Aunque Marvel no ha difundido públicamente su avance, el tráiler proyectado en la New York Comic-Con se ha filtrado y revela un primer vistazo a una historia "tan oscura que sorprende que Disney le diera luz verde", según reveló uno de sus intérpretes

"Tenemos que traer de vuelta a los X-Men a los 90", anuncia Bishop en el teaser, adelantando que intentará poner remedio a los acontecimientos del final de la entrega anterior, donde los mutantes terminan divididos en épocas diferentes. Además, las imágenes sugieren que Lobezno y Morfo unen fuerzas con dos antagonistas como son Dientes de Sable y Dama Mortal, mientras que Cíclope y Jean Grey lucen uniformes inspirados en la etapa New X-Men de Grant Morrison.

Apocalipsis, mutante que suele reclutar y alterar a otros personajes para conformar a sus Jinetes, también acapara parte del metraje, confirmando su condición de gran antagonista.

Oh…



One more thing.



While I wasn’t able to leak it out from the panel on @Marvel Television and @Marvel Animation earlier today, I was able to do it at the panel that just went on 2 hours ago w/ Brad Winderbaum and Zeb Wells.



So, here is the trailer for @MarvelStudios… pic.twitter.com/BZjdyRl9QO — Gold Searcher (@searcher_gold) October 11, 2025

Así, el tráiler vuelve a hacer inciso en lo visto en la escena post-créditos de la primera temporada, en la que el villano está entre las ruinas de Genosha con una carta de Gambito, reiteración que ha provocado que se preguntara a Brad Winderbaum, jefe de streaming, TV y animación de Marvel Studios, por la posibilidad de que Gambito se convierta en Muerte, como ha sucedido en los cómics. "Ese guiño desde luego importa y Apocalipsis es una parte fundamental de la temporada 2", ha respondido.

Respecto a la segunda temporada de X-Men '97, Ross Marquand, actor que presta su voz a Apocalipsis, aseguró que la historia es "muy oscura" y que "muere mucha gente". "Me sorprende que Disney le diera luz verde", añadió el intérprete para enfatizar en el duro tono de la continuación de una serie que ya trataba temas muy maduros en la entrega anterior.

Los nuevos detalles de X-Men '97 llegan varios días después de que Winderbaum revelase que la serie estrenará una temporada cada año y se convertirá en una ficción de largo recorrido. "Vamos a tener temporadas continuas con una cadencia anual, así que podremos trazar arcos a largo plazo para esas historias", aseguró sobre una serie que ha recibido luz verde para una tercera temporada.

Sobre el futuro de X-Men 97', contará con novedades en el equipo creativo tras la polémica salida de Beau DeMayo, creador y guionista principal de la primera temporada. Marvel Studios explicó que despidió al escritor en marzo de 2024 tras "una investigación interna" cuyos hallazgos fueron "de naturaleza tan grave que se cortaron lazos de inmediato".

Diversos medios añadieron que aquellos descubrimientos incluyeron supuestas acusaciones de conducta sexual inapropiada y posteriores incumplimientos del acuerdo de separación (por lo que Marvel también retiró sus créditos de la temporada 2).

DeMayo niega esas acusaciones y sostiene que el desencadenante fue una publicación de fan art con temática LGBTIQ+, además de señalar que hará valer sus derechos por la vía legal. No hay más detalles públicos sobre los hechos. El despido se produjo antes del estreno de la serie, pero no frenó el plan a medio plazo pues, según Winderbaum, Marvel "empezará pronto" el desarrollo de la tercera entrega de X-Men 97' con un nuevo showrunner todavía por anunciar.