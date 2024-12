Marvel quiere a una estrella de Stranger Things como nueva Jean Grey de X-Men

MADRID, 20 Dic. (CulturaOcio) -

Se sabe que los X-Men llegarán al Universo Cinematográfico Marvel en algún momento, pero aún no se ha anunciado oficialmente cuándo aparecerán exactamente los personajes o qué actores los interpretarán. Sin embargo, ha surgido un nuevo rumor sobre uno de los personajes principales, que podría ser encarnado por una estrella de la serie Stranger Things.

Según el insider Jeff Sneider, Sadie Sink, quien interpreta a Max en la ficción de Netflix, es la favorita de Marvel para interpretar a Jean Grey. Por el momento es simplemente un rumor, pero podría ser una pista del perfil que busca Marvel en cuanto a la edad que tendrán los X-Men. No está claro si Sink realmente está en negociaciones para asumir el papel o si le han ofrecido formalmente el rol.

Sin duda, Sink encaja en el perfil que los fans podrían imaginar para el papel de Jean Grey, tanto físicamente como por su nivel de popularidad. Fox hizo una elección similar para X-Men: Apocalypse de 2016 al fichar a Sophie Turner, que había saltado a la fama gracias a Juego de tronos.

Anteriormente ya surgieron rumores sobre la posible incorporación de Sink al UCM. En 2022, hubo especulaciones de que era candidata para un papel no revelado en el UCM, pero la propia Sink las desmintió. Sin embargo, sí insinuó que le encantaría interpretar a una superheroína en Marvel. "¡Oh, he visto esto! Niego estos rumores. No es cierto. He visto los rumores. No sé de dónde vinieron, pero hasta ahora no son ciertos. Si aparece la superheroína adecuada, entonces seguro que lo haría. ¿Quién no querría interpretar a un superhéroe?", declaró entonces a Extra.

Además de su trabajo en Stranger Things, Sink también ha participado en títulos como La ballena (The Whale) o la saga La calle del terror. En 2025 regresará con la temporada 5 de la serie de Netflix que pondrá fin a la trama principal de Stranger Things, aunque la saga podría continuar.

De convertirse este fichaje en realidad en realidad, Sink no sería la primera estrella de Stranger Things que se une a Marvel: Joseph Quinn será uno de los protagonistas de Los 4 Fantásticos en el papel de Antorcha Humana y David Harbour ya lo hizo dando vida a Red Guardian en la película de Viuda Negra, personaje que retomará en Thunderbolts, que verá la luz en mayo de este año.