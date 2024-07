Todos los cameos de Deadpool y Lobezno, explicados

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Deadpool y Lobezno ya ha aterrizado en los cines. Con la cinta de Shawn Levy, los mutantes encarnados por Ryan Reynolds y Hugh Jackman hacen su debut en el Universo Cinematográfico Marvel, lo que ya de por sí supone un hito en la franquicia. Pero, además, aprovechando que el estudio liderado por Kevin Feige tiene en su haber un arsenal de personajes cuyos derechos antes pertenecían a Fox y ahora ya puede usar a su antojo, la película prometía ser todo un festín de cameos... y no ha decepcionado.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Desde hace meses, las redes han estado inundadas con filtraciones y rumores, a cada cual más disparatado, sobre qué personajes podrían hacer una aparición en Deadpool y Lobezno. Ahora que el filme está en los cines, muchos han comprobado que, si bien algunas populares teorías han resultado totalmente falsas, como la presencia de Taylor Swift, otras eran acertadas y aún ha habido espacio para algunas sorpresas muy, muy gordas.

Estos son (casi) todos los cameos de Deadpool y Lobezno:

JON FAVREAU COMO HAPPY HOGAN

El de Jon Favreau es el primer cameo ilustre que presenta el filme de Levy. El actor retoma el papel de Happy Hogan, que ha aparecido en numerosas películas de la saga marvelita, la última de ellas, Spider-Man: No Way Home. El antiguo chófer de Iron Man además hace una sutil referencia a Tony Stark, pero Robert Downey Jr. no aparece, para decepción de muchos fans... aunque sí están ahí su casco y una foto suya.

CHRIS HEMSWORTH COMO THOR

La escena del Dios del Trueno llorando sobre un moribundo Wade Wilson en las pantallas de la AVT ya había aparecido en algún adelanto, por lo que el cameo de Chris Hemsworth no ha pillado por sorpresa, por mucho que Wade se empeñe en recordarlo una y otra vez.

HULK

Se había filtrado que Hulk aparecería en Deadpool y Lobezno y así es, aunque lo hace de manera tan breve que es imposible saber de qué versión se trata. Teniendo en cuenta su fugaz aparición y es más que improbable que Mark Ruffalo o Edward Norton estén detrás de la misma.

HENRY CAVILL COMO LOBEZNO

Henry Cavill es el único actor que, además de Hugh Jackman, interpreta a una de las variantes del mutante en la ficción. Deadpool, rompiendo la cuarta pared como acostumbra, aprovecha su aparición para atraer a la estrella de DC a la competencia ahora que ya terminó su etapa como Superman.

CHRIS EVANS... COMO LA ANTORCHA HUMANA

El Capitán América aparece en clips reciclados en las pantallas de la AVT pero Chris Evans ha sorprendido a todos volviendo a encarnar, no al Vengador, sino a Johnny Storm/Antorcha Humana, su personaje en las dos primeras películas de Los 4 Fantásticos qeu Fox estreno en 2005 y 2007.

ANT-MAN

Ant-Man aparece en Deadpool y Lobezno... aunque no hace falta ningún actor que le dé vida. Lo único que queda del héroe es la versión gigante de su traje, bajo la que descansan sus huesos.

AARON STANFORD COMO PYRO

Aaron Stanford retoma el papel que interpretara en la trilogía original de X-Men, como el mutante capaz de controlar el fuego Pyro.

TYLER MANE COMO DIENTES DE SABLE

Uno de los más conocidos enemigos de Lobezno, su medio hermano Dientes de Sable, regresa a Deadpool y Lobezno encarnado por Tyler Mane, quien le dio vida en X-Men. Hay que recordar que en el spin-off y precuela X-Men Orígenes: Lobezno el personaje fue interpretado por Liev Schreiber.

SAPO

Otro mutante de las filas de Magneto en la película del 2000 que aparece en la cinta protagonizada por Reynolds y Jackman es Sapo (Toad), con su larga lengua encarnado por Ray Park.

JASON FLEMYNG COMO AZAZEL

Azazel no juega un gran papel en X-Men: Primera generación y de la misma manera, en el filme de Levy el personaje de Jason Flemyng se limita a engrosar el ejército de los malos apariendo y desapareciendo a su antojo.

JUGGERNAUT

La versión de Juggernaut que aparece en el filme es sin duda la de X-Men: La decisión final, si bien el actor que le dio vida entonces, Vinnie Jones, rechazó el cameo.

MÁS VILLANOS DE X-MEN

En las filas de Cassandra Nova se distinguen otros muchos mutantes, como Lady Deathstrike, con sus afiladas uñas, Mariposa Mental con su energía morada o Callisto.

JENNIFER GARNER COMO ELEKTRA

Uno de los rumores más persistentes era que Jennifer Garner volvería a encarnar a Elektra en la cinta de Levy y así ha sido. Y aunque no ha estado acompañada por el Daredevil de Ben Affleck su personaje es uno de los que más peso tienen en la trama formando parte del grupo contra Cassandra conocido como la Resistencia.

WESLEY SNIPES COMO BLADE

Mientras el remake de Blade, que protagonizará Mahersahala Ali no se materialice, Wesley Snipes será el único cazavampiros marvelita, como deja claro en Deadpool y Lobezno. Él también forma parte de los disidentes de El Vacío.

CHANNING TATUM COMO GAMBITO

En la tercera entrega del Mercenario Bocazas, Channing Tatum al fin ha tenido la oportunidad de interpretar a Gambito, el personaje que por tanto tiempo persiguió. Y es que el actor iba a encarnar al mutante en una película que acabó cancelándose y ahora se ha quitado esa espinita protagonizando algunas de las secuencias de combate más espectaculares del filme.

DAFNE KEEN COMO X-23

El último adelanto de Deadpool y Lobezno reveló que la niña que acompañó a Logan en su supuesta última aventura se reuniría con el mutante que le salvó la vida, aunque ni Dafne Keen ni su personaje, Laura/X-23 son ya unas niñas. Ella cierra el grupo de la Resistencia contra Cassandra en el Vacío.

BLAKE LIVELY LIDERANDO A LOS DEADPOOL

Aunque en ningún momento se quita la máscara, su voz, así como una referencia a su reciente embarazo, hacen suponer que bajo la máscara de Lady Deadpool está la esposa de Reynolds, Blake Lively. Además, en la versión original, la hija de ambos intérpretes, Inez Reynolds, da voz a otra de las variantes del Mercenario Bocazas, Kidpool y su hijo más pequeño a Baby Deadpool.

WUNMI MOSAKU COMO B-15

Wunmi Mosaku retoma el papel que encarnó en Loki. Así, la agente B-15 sigue velando por que la AVT no vuelva a cometer los mismos errores que antaño.

LOS AMIGOS DE DEADPOOL

Dado su escaso tiempo en pantalla, la presencia de Vanessa (Morena Baccarin), Coloso (Stefan Kapicic), Cabeza Nuclear Adolescente Negasónica (Brianna Hildebrand), Yukio (Shioli Kutsona), Peter (Rob Delaney), Dopinder (Karan Soni), Al la Ciega (Leslie Uggams), Shatterstar (Lewis Tan) y Buck (Randal Reeder) bien podría llegar a ser considerado un cameo.