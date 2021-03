Las 7 grandes mentiras de WandaVision (Bruja Escarlata y Visión)

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Gran parte de la magia de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) ha sido su capacidad para jugar con sus espectadores e ir revelando poco a poco lo que estaba ocurriendo en el mundo de las sitcoms. Marvel ha vuelto a demostrar hasta qué punto sabe manejar al fandom presentando constantemente pistas falsas que han llevado a infinitas teorías y rumores.

Pero el final de la serie ha revelado muchos (aunque no todos) de los secretos ocultos tras la gran cortina de humo en la que se acabó convirtiendo el mundo de las sitcoms de Westview. Y lo ha hecho proporcionando grandes sorpresas, pero también dejando en nada algunas pistas o cebos que, durante semanas, desataron gran interés entre los fans.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Anteriormente, el UCM ya había utilizado el recurso narrativo de las "pistas falsas", como el caso de El Mandarín en Iron Man 3. Y aunque es una herramienta efectiva, también es muy peligrosa, ya que puede derivar en la decepción de los fans que no ven cumplidas sus expectativas.

Sin duda, el caso más sonado en WandaVision ha sido la verdadera identidad del Pietro de Evan Peters, que muchos pensaron que era la introducción de los mutantes en el UCM. Pero no ha sido la única. Éstos son algunos de los engaños de Bruja Escarlata y Visión.

1. "EL DIABLO ESTÁ EN LOS DETALLES"

La primera pista falsa fue aquella frase de Agatha que aseguraba que "el Diablo está en los detalles". Siendo un personaje dudoso desde el principio, sus palabras rápidamente calaron en el fandom, que empezaron a especular con que Mephisto estaba detrás de todo.

La implicación del villano marvelita en el nacimiento de los gemelos Billy y Tommy, los hijos de Wanda también en los cómics, no hizo más que avivar la teoría, y muchos fans esperaban que fuese Mehisto el gran villano en las sombras que se revelase en el último episodio. Sin embargo, fue Agatha, como dice su canción, quien estuvo detrás de todo desde el principio.

2. DOTTIE ES UNA PIEZA CLAVE EN WESTVIEW

El siguiente engaño fue la presentación de Dottie, a la que Agnes se refiere como "la clave de todo en Westview", con la clara intención de que los fans la tomasen como un personaje vital en el desarrollo de la serie, llegando a pensar que (nuevamente) era Mephisto disfrazado.

En el episodio 2, la sangre de Dottie se ve roja en un mundo en blanco y negro, lo que ya de por sí era sospechoso, mientras que no fue identificada entre los vecinos del pueblo por los agentes de SWORD. Al final, la mandona vecina resultó ser sólo otra víctima del Hechizo de Wanda, y no volvió a aparecer hasta el último episodio.

3. PIETRO DE EVAN PETERS ES EL QUICKSILVER DE X-MEN

Sin duda el gran engaño de WandaVision fue traer de vuelta a Evan Peters como el "falso Pietro", que se presentó en el mundo de las sitcoms como el verdadero hermano de Wanda resucitado. El hecho de contar con el actor de la franquicia X-Men fue una clara estrategia para hacer volar la imaginación de los fans, con el propósito de que especulasen con la llegada de los mutantes al UCM y con el Multiverso.

Sin embargo, primero fue Agatha quien le destapó como un impostor que nada tenía que ver con Wanda, al que estaba usando como "sus ojos y oídos". Una artimaña para confundir a la protagonista y a los fans a pates iguales.

En el último episodio, Mónica descubre que Pietro es en realidad Ralph, otro vecino de Westview que sin saberlo ha sido manipulado primero por el Hechizo y luego por Agatha Harkness. En cuanto a los mutantes y el universo X-Men, nada más se ha dicho.

4. AGATHA, OTRA VÍCTIMA DE WANDA

Que Agnes era en realidad Agatha Harknesss era un secreto a voces, pero era difícil adivinar que se acabaría revelando como la gran villana de WandaVision. Sobre todo, a raíz de aquella conversación con Visión en el especial de Halloween en el que parecía tan sólo una víctima más del Hechizo, a la que el sintetizoide lograba despertar brevemente como hizo con Norm.

Visto en retrospectiva, esa risa burlona que Agatha soltaba en presencia de Visión iba más destinada al público que al personaje de Paul Bettany. De hecho, cuando en el episodio 7 se destapó el engaño con la canción 'Agatha All Along!', muchos fans pensaron que ésta era la verdadera cortina de humo, y que el gran villano tenía que seguir siendo otro. Pero no.

5. LOS ANUNCIOS A MITAD DE CAPÍTULO

Los spots comerciales de cada episodio también suscitaron muchas teorías. La más importante de ellas, además de que eran una recreación de los traumas de Wanda, fue el pensar que los protagonistas de los anuncios eran en realidad los Maximoff, los padres de Wanda, y que su interpretación sería decisiva para el final de la serie.

Especial atención se merece el comercial de Nexus, que mus fans especularon que estaba adelantando la llegada del multiverso y las realidades alternativas, algo que finalmente ha quedado completamente fuera de WandaVision. Cuando el mundo de las sitcoms de Wanda empieza a derrumbarse, el anuncio de cada episodio simplemente desaparece.

6. WANDA ROBÓ EL CUERPO DE VISIÓN

Cuando Hayward le muestra las grabaciones de las cámaras de seguridad a Darcy, Cho y Mónica -del momento en el que Wanda irrumpe en las instalaciones de SWORD en busca de Visión- se da a entender al espectador que en realidad Bruja Escarlata robó el cuerpo de su amadp, y que es éste cadáver reanimado quien camina ahora en Westview, lo que coincidiría con la siniestra escena en la que se le muestra sin la Gema de la Mente en la frente.

Pero, en realidad, Wanda jamás robó el cuerpo de Visión, como se reveló en los flashbacks del episodio 8, sino que creó uno completamente nuevo dentro del Hechizo en un momento de desesperación. El cuerpo de vibranium se mantuvo siempre en poder de SWORD, hasta que lograron reanimarlo dando lugar al siniestro Visión Blanco (White Vision).

7. OTROS ENGAÑOS Y CALLEJONES SIN SALIDA

A estas alturas, no hay duda de que para Marvel es tan importante la propia película o serie como todas las teorías y rumores que suscita cada producción. El UCM no existiría sin sus fans, y pensando en ellos, hay otros muchos elementos en WandaVision destinados a crear expectativas y confusión en el público.

Usar líneas de diálogo con palabras como "pesadilla" o "engendros del diablo" -para referirse a los mellizos- son pruebas de que los guionistas ya sabían de qué iba a hablar el fandom antes del estreno de la serie. Así, las teorías sobre los villanos Knightmare o Mephisto iban cogiendo cada vez más fuerza con cada nuevo episodio, para finalmente desembocar en callejones sin salida.

Otras pruebas de ello son por ejemplo el diseño de los títulos de crédito (con clara inspiración en Dinastía de M) o aquella entrevista en la que Paul Bettany adelantó un "gran cameo" al final de temporada, que resultó ser él mismo en su faceta de White Vision.

Sin duda, las teorías fan y la especulación, así como la confusión tanto para los protagonistas como para el público, ha sido una parte fundamental a la hora de disfrutar Bruja Escarlata y Visión como experiencia audiovisual del más alto nivel.