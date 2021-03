Fans de Marvel, indignados con WandaVision y Doctor Strange: "Estaría ocupado protegiendo la realidad"

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Una vez más, la ficción ha superado la realidad con el final de WandaVision (Bruja Escarlata y Visión). En éste caso, los fans esperaban que Doctor Strange fuese el sonado cameo del final de temporada. Pero las cosas no siempre salen como uno quiere, y aunque el épico desenlace es la antesala de Multiverse of Madness, son muchos los fans que se han indignado por su ausencia.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Kevin Feige ya confirmó que Bruja Escarlata y Visión conectaba con Doctor Strange 2, por lo que muchos fans esperaban que el Hechicero Supremo hiciese al menos una pequeña aparición. Pero las dos escenas post-créditos concluyen... y no hay rastro del personaje de Benedict Cumberbatch. Al menos presencialmente.

Narrativamente hablando, la aparición de Strange era innecesaria para el verdadero objetivo de la serie, el viaje de Wanda hasta convertirse en Bruja Escarlata. En todo caso, las referencias al Hechicero Supremo son varias en el capítulo... pero nunca aparece en pantalla. Y, aun así, resulta un poco ilógico que el Vengador no haya mostrado interés por el Hechizo en ningún momento.

Poco después del final de WandaVision 9, muchos fans han acudido iracundos a Twitter para mostrar su descontento. "¿Dónde diablos está Doctor Strange?", se pregunta el fandom.

Doctor strange no apareció porque estaba ocupado protegiendo tu realidad , animal pic.twitter.com/CeWlX4GctK — m (@mquiroz_17) March 5, 2021

Where the fvck is Doctor Strange — eds (@edselevnglsta) March 5, 2021

#WandaVision Me trying to find Doctor Strange the whole final episode: pic.twitter.com/g4uQcXhUC9 — Jose (@menghadang) March 5, 2021

#WandaVisionFinale me and all doctor strange fans hoping he’d show up: pic.twitter.com/2Qe1uEzgqU — nora۞ (@adorelegolas) March 5, 2021

Doctor Strange tenía una lista con los seres que podían ser peligrosos... No sabía quién era Thanos 😆



Doctor Strange protege la realidad... No hace nada cuando Wanda crea el hex 😆 #WandaVision pic.twitter.com/pUh7gysxGC — Eduardo (@EdWinch3st3r) March 1, 2021

Los fans haciendo teorías de que Mephisto, Wolverine, Doctor Strange, Magneto, Profesor X, Mr. Fantastico, Tobey Maguire, Andrew Garfield y Ultron aparecerán en WandaVision.



Kevin Feige: pic.twitter.com/BJKmk8SNYo — Agatha Harkness (@alanjbrito) March 4, 2021

todos los que esperábamos a Doctor Strange en el episodio final de WandaVision pic.twitter.com/m71e2N5Z4X — maurikih (@maurikiks) March 5, 2021

he aquí una selfie de todxs los que creímos que iba a aparecer el doctor strange/ mephisto/ magneto #WandaVision #WandaVisionFinale pic.twitter.com/pexbuBCwoX — ms (@hsmifflin) March 5, 2021

Por suerte, hay otro gran sector de los fans que, ante la decepción de no ver a Doctor Strange junto a Bruja Escarlata, han preferido tomárselo con humor, con algunos descacharrantes, e irónicos, memes.

Doctor Strange haciéndose de la vista gorda con lo de Westview#WandaVision pic.twitter.com/ILYvPNdP65 — Uriel Maximoff (@uuuuuriel_) February 26, 2021

Todos: esperando que Dr strange fuera el cameo especial en wandavision



Dr strange en su casa viendo wandavision:#Wandavision #wandavisionfinale #wanda pic.twitter.com/sWAYCB4gSk — Juan David Rojas (@juandavidrrz) March 5, 2021