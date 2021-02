WandaVision 1x08 ¿Quién 'diablos' es Pietro Maximoff?

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

¿Quién es realmente el Pietro de WandaVision? Esa es la pregunta que se han estado haciendo los fans del Universo Marvel desde el mismo momento en el que Evan Peters reapareció en su papel como Quicksilver, personaje que interpretó en la franquicia X-Men. Una duda que, a falta de un capítulo para el final de la serie de Bruja Escarlata y Visión, aún no se ha resuelto del todo... pero sí que se ha aclarado bastante con las últimas revelaciones.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Poco a poco, se han ido revelando detalles de la inesperada aparición de Pietro en el mundo de las sitcoms creado por Wanda. Si el episodio 1x07 destapó la verdad sobre su llegada a Westview, siendo Agatha Harkness (Agnes) la responsable de su repentina aparición.

Y el octavo capítulo ha acotado más las posiblidades sobre la verdadera identidad del presunto hermano de Wanda. Y es que al revelar su verdadera identidad, la ladina vecina ofreció más pistas sobre el extraño regreso de Pietro y por qué tenía otro rostro.

Aunque asegura no recuerda cómo ha llegado a Westview, en una escena del especial de Halloween Wanda le ve con su verdadera apariencia, la de un cadáver lleno de agujeros de bala, al igual que ve a Visión sin la Gema de la Mente que le arrancó Thanos. Además, tiene las habilidades de supervelocidad del Pietro original y, al menos, algunos de sus recuerdos.

"He tenido mucha paciencia esperando a que revelaras tu verdadera identidad. He estado cerca con el falso Pietro... 'Falsietro' mejor dicho", le dice Agatha a Wanda que pregunta: "¿Eras tú?". "No era literalmente yo, solo mis ojos y oídos una posesión 'cristalum', la necromancia era imposible ya que el cuerpo de tu verdadero hermano estaba en otro continente, encima lleno de agujeros", le confiesa con una sonrisa en la boca.

Con esta nueva información encima de la mesa, recordamos las 5 teorías más extendidas sobre la verdadera identidad de Pietro en WandaVision y las ordenamos de menos a más posibilidad de ser ciertas.

5. ES EL HERMANO DE WANDA

Era una e las teorías más extendidas... y finalmente ha sido totalmente descartada en el octavo capítulo. De hecho, Agatha se refiere a este Pietro como el no-hermano de Wanda, reconociendo que solo era una artimaña para intentar saber más de ella y de cómo funcionaba ese gran hechizo que es Westview.

Esto ya lo adelantó la propia Wanda en el capítulo anterior cuando Elisabeth Olsen les dice a los mellizos Tommy y Billy, "este hombre no es tu tío". Además, Visión se refiere a él como "el Pietro impostor". Así que no, no se trata del Quicksilver que, con el rostro de Aaron Taylor-Johnson, murió en Sokovia acribillado durante la batalla contra Ultrón.

4.- PIETRO SIMPLEMENTE NO EXISTE

Especialmente a tenor de lo visto en el final del séptimo capítulo se extendió la teoría de que Pietro simplemente no exista. Que fuera tan sólo una ilusión creada por Agatha para desequilibrar la ya de por sí frágil mente de Wanda, y no es ni un villano encubierto, ni un vecino de Westview, ni ninguna de las versiones previas del personaje.

Su existencia estaría ligada a la de Agatha, sirviendo como una especie de espíritu protector de su secreto... y de su malvado plan oculto para aprender (y puede que robar) los poderes de Wanda.

Pero la reveladora conversación en el sótano de Agnes ha descartado también esa posiblidad. La propia Agatha le niega a Wanda que fuera ella (o una proyección de ella) sino que es alguién a quien ha poseído, un cuerpo que controla para intentar sacarle información a Wanda. La pregunta ahora es... ¿de quién es ese cuerpo?

3.- ES EL DIABLO MEPHISTO

Una teoría que un momento dado cogió tanta fuerza... que casi se dio por hecha era la que aseguraba que Pietro era en realidad el Diablo del imaginario marvelita, Mephisto. Sustentada gracias a sus interacciones con los mellizos -que en las grapas se crean a partir de fragmentos del alma del villano- y esa frase en la que les llamaba "engendros del demonio", es una posibilidad bastante verosímil.

El problema es que parece del todo improbable que Agatha Harkness tenga el poder suficiente para someter/poseer al mismísimo Diablo, por lo que esta teoría queda, tras el octavo capítulo, también casi descartada por completo.

2.- ES EL QUICKSILVER DE X-MEN

Una de las teorías más extendidas es que Pietro en realidad es la misma versión que la de las películas de X-Men, extraído directamente de otra realidad alternativa ya sea por los poderes mágicos de Wanda o de Agatha Harkness. Que WandaVision es la puerta de entrada al Multiverso Marvel es algo que se ha dado por hecho, y el personaje de Evan Peters puede haber sido invocado, para posteriormente interpretar un papel dentro del mundo de las sitcoms.

Pero, aunque no se pueda descartar del todo como las anteriores, esta teoría parece también poco probable, ya que traer a alguien de una realidad alternativa no parece algo al alcance de los poderes que, al menos hasta ahora, ha mostrado Agnes. Además, siendo sinceros, traer otro Quicksilver no aportaría mucho a su plan... salvo el hecho de contar con alguien con supervelocidad como elemento a favor en la puesta en escena de su engaño y conseguir hacerlo más creíble para Wanda.

En todo caso, y teniendo en cuenta todos los poderes y conjuros que Agatha tiene a su alcance, y siendo consciente de la existencia del hermano muerto de Wanda: ¿Por qué no le puso la cara de Aaron Taylor-Johnson? ¿Es porque realmente se trata de otro Pietro?

1. SÓLO ES UN VECINO DE WESTVIEW

A estas alturas esta es, sin duda alguna, la teoría más probable. Y es que, teniendo en cuenta que la mayoría de personajes de WandaVision son sólo vecinos de Westview que se han visto inmersos en el mundo de las sitcoms, Pietro -pese a su reconocible apariencia- puede ser un tipo normal que se ha visto obligado a interpretar el papel de hermano de Wanda, y su personalidad y apariencia son producto del engaño de Agatha Harkness.

Y que sea interpretado por Evan Peters es algo totalmente ajeno a la trama de la serie: una efectiva y efectista estrategia de los responsables de Marvel Studios para, una vez más, disparar el hype alrededor del futuro de la Fase 4 y hacer que las teorías sobre sus producciones y el multiverso corran como la pólvora.

En este punto, la gran duda es que la mayoría de residentes del hechizo, a excepción de Agnes, fueron fácilmente identificados como residentes del pueblo por los agentes de SWORD, mientras que la identidad real de Pietro sigue siendo un misterio incluso para Darcy Lewis. Dado que Agatha no puede 'crear' personas de la nada, un poder de creación que sí tiene la Bruja Escarlata, quizás ha utilizado a una persona que tenía a mano para crear la falsa ilusión del regreso del hermano de Wanda.