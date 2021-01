Bruja Escarlata y Visión: ¿Es Mephisto el gran villano de WandaVision?

MADRID, 25 Ene. (CulturaOcio) -

Los primeros episodios de Bruja Escarlata y Visión (Wandavision) han mostrado cómo es la idílica vida en pareja de Wanda y Visión en Westview, un surrealista vecindario en el que nada es lo que parece. Pero bajo su desenfadado formato de 'sitcom', la serie podría estar preparando la llegada de uno de los villanos más terribles de Marvel: el mismísimo Diablo, conocido como Mephisto.

((AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La primera prueba seria de la más que posible llegada de Mephisto se encuentra en el eisodio 2, cuando Wanda está preparando el concurso de talentos para los niños huérfanos del pueblo. Durante la reunión de las vecinas, la insufrible Dottie explica que "El diablo está en los detalles", momento en el que Agnes se inclina hacia Bruja Escarlata y le dice que "Ese no es el único lugar en el que está".

Puede parecer un diálogo sin importancia, pero en realidad es una frase muy definitoria, ya que parece una alusión indirecta a Mephisto, que en las grapas es la representación del Señor del Infierno dentro del imaginario marvelita.

En los cómics, Mephisto es un demonio extradimensional que controla el Infierno, y aunque generalmente adopta la apariencia del Diablo, es capaz de transformarse en cualquier ser vivo para lograr sus objetivos. Entre sus poderes más destacados se encuentra la habilidad de mezclar unas realidades con otras.

De hecho, su historia está muy ligada a la de Bruja Escarlata, y sobre todo al nacimiento de sus hijos gemelos que Wanda ha dado a luz en el tercer capítulo... con los nombres de Tommy y Billy, los mismos que en los cómics.

En las grapas, Wanda utilizó sus poderes de alteración de la realidad para gestar a los niños que criar junto a su amado Visión. Pero al hacerlo, sin saberlo utilizó para ello fragmentos sacados del alma de Mephisto.

Cuando el Diablo se enteró, quiso recuperar su espíritu, y para conseguirlo mató a los gemelos en el proceso. Estos eventos traumáticos llevaron a Bruja Escarlata al colapso mental y precipitaron el arco narrado en los cómics de Dinastía de M, en los que Wanda alteró la realidad para tratar de recuperar a sus hijos, aniquilando casi por completo a los mutantes en el proceso.

Teniendo en cuenta la muerte de Quicksilver en Vengadores: La era de Ultrón, y más tarde la de Visión en Infinity War, solo hace falta otra tragedia para que Wanda pierda completamente la cabeza, con las peligrosas y nefastas consecuencias que eso ha tenido en las viñetas. Si efectivamente Mephisto está detrás de todo, la cosa no pinta nada bien no sólo para la pareja protagonista, sino para todo el Universo Marvel.

MEPHISTO, ¿EL GRAN VILLANO DE LOKI?

Los poderes de Mephisto son casi ilimitados, ya que puede alterar el tiempo, el espacio y la propia realidad. Además, es conocido por hacer tratos con héroes y villanos en momentos de desesperación, de los que siempre saca un beneficio. Otra teoría, por tanto, es que Wanda, desquiciada tras la muerte de Visión en Infinity War y su regreso a la vida en Endgame, haya hecho un pacto con el Diablo.

Si este es el caso, Mephisto podría no sólo haber devuelto la vida a Visión, sino haberle otorgado a Wanda sus capacidades completas, llegando a crear la realidad alternativa que se ve en WandaVision. El problema es que la fracturada mente de Bruja Escarlata, por el momento, puede haber construido una pequeña burbuja de realidad alternativa. Pero pronto el engaño se levantará, y las consecuencias de sus actos son impredecibles.

Además, la presencia en la serie de SWORD, la agencia que en los cómics se encarga de contener amenazas extraterrestres, puede indicar que, como ocurre en el caso de otras deidades en el UCM, el origen de Mephisto sea identificado como alienígena, como una amenaza venida de otro mundo... y no del inframundo o infierno.

Por último, hay indicios que apuntan a que Mephisto podría ser también el gran villano de la serie de Loki, e incluso de Doctor Strange and The Multiverse of Madness, en la que ya ha sido confirmada Bruja Escarlata, y que sentará los precedentes para el multiverso de Marvel. Juntando todas las piezas, no es descabellado señalar al Diablo como el próximo gran villano del UCM, aunque aún es pronto para asegurarlo.

Bruja Escarlata y Visión se estrena todos los viernes en Disney+ hasta el 5 de marzo.