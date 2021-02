El anuncio de WandaVision 1x07, explicado: Nexus y su conexión con el libro de Agnes y el Multiverso

MADRID, 20 Feb. (CulturaOcio) -

El séptimo episodio de Bruja Escarlata y Visión ha estado repleto de importantes novedades que han puesto patas arriba trama de Westview revelando, incluso, la identidad del verdadero villano. Y, como cada capítulo, también ha contado con un anuncio publicitario. Un spot que, a simple vista, puede parecer insignificante pero que en realidad contiene importantes claves para la Fase 4 del Universo Marvel. ¿Qué son los Seres Nexus?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

En 'Rompiendo la cuarta pared', Wanda se muestra deprimida tras expandir el Hechizo para salvar la vida de Visión, dejando atrapados dentro del mundo de las sitcoms a los hombres de SWORD, incluida Darcy Lewis. El personaje de Elisabeth Olsen está intentando superar todo lo ocurrido, especialmente el abandono de su presuntamente feliz hogar de su amado Visión y, en consonancia a su situación personal, el spot del capítulo presenta unas pastillas contra la depresión que llevan el nombre de Nexus, un importante concepto dentro de los cómics Marvel.

"Pregúntale a tu médico por Nexus, un antidepresivo único que actúa volviéndote a anclar a tu realidad... o a la realidad que tu elijas", explica la voz del anuncio. El nombre de los antidepresivos no ha sido elegido al azar, ya que, en las grapas, Nexus es como se conoce al espacio que comunica unas realidades del multiverso con otras.

Además, en el imaginario marvelita, los 'Seres Nexus' son aquellos cuyo poder traspasa las realidades, y cuyos actos pueden repercutir en todo el multiverso, afectando a los factores de probabilidad de la Corriente de Tiempo Universal.

Existe un 'Ser Nexus' por cada realidad, y actúan como el "ancla" que los une al resto de líneas temporales. Además, los Nexus suelen tener hijos igual de poderosos... y de peligrosos.

Esto parece encajar con la historia que WandaVision está construyendo para Wanda Maximoff. Y, de hecho, el anuncio podría incluir una importante conexión con Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ya que, como explica la voz, hay que "consultar con tu médico" antes de tomar el antidepresivo. Una sutil referencia al Hechicero Supremo, quien posiblemente sea el encargado de ayudar a Wanda a aceptar su papel como 'Ser Nexus'.

Por otro lado, dentro del UCM; Nexus también es el nombre del servidor en el que Tony Stark descarga a JARVIS en Vengadores 2 tras el primer ataque de Ultrón. Es el lugar del que se recupera la inteligencia artificial que posteriormente será descargada en el cuerpo de Visión.

EL LIBRO DE AGNES

Las pruebas apuntan a que, como ya ocurrió en las grapas, pronto se revelará que Wanda es el 'Ser Nexus' de la realidad del UCM. En los cómics, Bruja Escarlata descubre su verdadera naturaleza multidimensional al leer el Necronomicon, un libro de gran poder que contiene toda la sabiduría del multiverso.

Curiosamente, cuando Wanda entra en el sótano de Agnes -que se revela como la poderosa y malévola hechicera Agatha Harkness- la cámara se centra durante un momento en un libro del que, literalmente, emana magia. Las teorías apuntan a que la guarida de la bruja en realidad no forma parte de Westview, sino que es una puerta al multiverso.

Si finalmente Wanda se acaba revelando como un 'Ser Nexus', es muy posible que el libro que Agatha esconde tenga gran relevancia. Aunque para averiguarlo habrá que esperar hasta el 5 de marzo, cuando el último episodio de Bruja Escarlata y Visión llegue a Disney+.