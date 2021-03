Una actriz de WandaVisión comprende la ira de los fans con el final: "¡Es imposible que no se sientan defraudados!"

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

Nunca llueve a gusto de todos. O en el caso de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), nunca se construye la realidad a gusto de todos. La primera serie del Universo Marvel se ha jactado de incluir muchas pistas falsas destinadas a la especulación de los fans. Y eso ha hecho que el final divida al fandom. Uno de esos engaños fue el supuesto protagonismo de Dottie, y la actriz Emma Caulfield entiende el descontento del público.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Caulfield afirma entender por qué muchos fans estén decepcionados con el destino de Dottie al final de WandaVision. Los primeros episodios presentaron al personaje como una pieza importante de Westview, incluso Agnes aseguró que era "la clave". Pero después, Dottie desapareció hasta el último episodio, donde se reveló que tan sólo era otra vecina inocente del pueblo, sin nada más que ocultar.

El nombre real de Dottie es Sarah, y es la persona a la que Agatha Harkness despierta para que Wanda se dé cuenta de lo que realmente está haciendo con los habitantes de Westview, al explicarle que lleva semanas sin ver a su hija, recluido en su casa en los momentos en los que no es necesario para el mundo de las sitcoms.

En una entrevista con el podcast Still Watching de ComicBook, Caulfield explicó que la ambigüedad de la verdadera identidad de su personaje no fue casual, pero a su vez entiende que los fans se sientan decepcionados, ya que las teorías apuntaban a que podría ser desde Mephisto a Emma Frost de los X-Men.

"¡Es imposible que la gente no se sienta defraudada!", aseguró. "Estaba intentando no parecer falsa, pero sabía que sus teorías estaban muy lejos de la realidad. Es muy difícil ser la pista falsa. Y sigo esperando que no tiren huevos a mi casa", bromeó.

Caulfield continuó explicando que, desde el principio, los creadores de WandaVision tenían la intención de "presentarla de esa manera. Calculado no es la palabra correcta, pero sí tenían un plan", añadió refiriéndose a cómo los creadores de la serie se anticiparon a la reacción de los fans. "Obviamente pensaban atraer a una base de fans similar a la de Buffy Cazavampiros (serie en la que participó y que dio pie a muchas teorías). Eso era lo que pretendían".

Del mismo modo que la aparición de Evan Peters como el falso Pietro estaba destinada a iniciar teorías sobre los X-Men y el Multiverso, el fichaje de Caulfield -y su misteriosa escena en el episodio 2 con Wanda- pretendía generar 'hype' entre los fans de Buffy. Algo que sin duda consiguieron, pese a que luego todo el msiterio quedase en agua de borrajas.