El final de WandaVision 9 (Bruja Escarlata y Visión) divide a los fans: "Nos hemos pasado con el hype"

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

Ya lo avisó el director Matt Shakman, el final de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) iba a decepcionar a muchos fans de Marvel. Y no ha sido problema del desenlace, que ha estado repleto de acción y ha dado un final coherente y emotivo para el catártico viaje de Wanda, sino de las casi infinitas teorías fan que ha suscitado la serie que han disparado las expectativas... y que ahora han sido desmentidas en su gran mayoría.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

Desde aquella voz en la radio que en la lejanía intentaba contactar con Wanda, hasta la imagen de Visión Blanca, WandaVision ha conseguido, capítulo a capítulo, hacer volar la imaginación del fandom. Entre las supuestas filtraciones y los rumores, había mucha expectación en torno a varios temas, como el supuesto gran cameo del final de temporada, la conexión con el universo de X-Men o la aparición del diablo Mephisto.

Pero nada de eso ha ocurrido. Sin embargo, como era de esperar, las escenas post-créditos de WandaVision han conectado con los futuros proyectos de Marvel, en concreto Secret Invasion y Doctor Strange and The Multiverse of Madness, quien por cierto ha brillado por su ausencia en la serie.

Para contento o desagrado de los fans, la serie de Marvel Studios estaba centrada en el sufrimiento y la evolución de Wanda y su transformación en la Bruja Escarlata. El resto, han sido ensoñaciones del fandom, muy bien manejadas por parte de Marvel, y expectativas muy altas.

Y entre los fans de Marvel, división de opiniones como suele ocurrir. Hay quienes se han dado por satisfechos con el desenlace, alabando el saber hacer narrativo de Marvel para presentar la historia de Wanda y su conversión en Bruja Escarlata, el personaje más poderoso del UCM.

Wanda en esta escena mostrando todo su poder, mostrándose como la bruja escarlata me ha causado un antes y después en mi vida#wandavisionfinale #wandavision

pic.twitter.com/HnUxl51ueM — Juan David Rojas (@juandavidrrz) March 5, 2021

Tenía que hacer mi homenaje a la mejor serie jamás creada, ha sido una experiencia brutal... bravo por elizabeth olsen 🤯#WandaVision #WandaVisionFinale pic.twitter.com/fhOoQdYdPj — Violet 🌈🐱 (@Violetrashie) March 5, 2021

Se llama #WandaVision no el cameo de hasta tu vecina del quinto y desarrollar los personajes de Wanda y Visión es lo que ha hecho excepcionalmente bien esta serie. Tiene todos mis dieses 👌🏼👏🏼 pic.twitter.com/swNiFutZsJ — Mireléfica ⎊ (@annieTHG) March 5, 2021

Otros han admirado tanto la brillante interpretación de Elisabeth Olsen como el diseño de su nuevo traje, que han comparado con el de su padre, Magneto, en el universo X-Men.

Esta escena marcó un antes y después, 7 AÑOS ESPERAMOS desde la post de Capitán América 2 para verla siendo Scarlet witch, AHORA ES ELLA, ESTÁ EN EL UCM Y NO PUEDO CREERLO AÚN



¿Elizabeth Olsen? MI DIOSA #Wandavision10s #Wandavision #WandaVisionFinale pic.twitter.com/diS2mORzst — 𝚂𝚙𝚒𝚍𝚎𝚢 (@Rogercruz06) March 5, 2021

Sin duda lo mejor de Wandavision es Elizabeth Olsen en modo diosa.

Que mujer 😍😘 #WandaVisionFinale pic.twitter.com/qE8i0BQe9S — Luis Grimaldi (@LuisGrimaldim) March 5, 2021

Otros, ante la ausencia de esas grandes sorpresas prometidas, han preferido tomárselo con humor, remarcando no sólo el propio argumento de la serie sino todas las especulaciones que ha suscitado durante semanas, y que ahora se pueden dar por terminadas.

#WandaVision #WandaVisionFinale



Me habia acostumbrado a esperar los viernes para un nuevo cap... qué hago ahora? quién me paga la terapia?pic.twitter.com/W8Mk2rgm31 — Ale | en la depre por wv (@agirlanyone) March 5, 2021

mi parte favotita del nuevo episodio de #WandaVision 😜 pic.twitter.com/zGLSHJDfVO — ~f o r k s~ 🏝 (@ElForks) March 5, 2021

No entiendo a esa gente que dice que Wandavision tuvo un mal final, a mi me pareció muy bueno, se quejan solo porque sus teorías locas no se cumplieron.#WandaVisionFinale pic.twitter.com/I2iiNSElKz — Damon Crazy Heart (@damonelgranleon) March 5, 2021

Vamos a ver, ahora todo dios está diciendo "nos hemos pasado de hype con Wandavision" PERO QUE EN 2020 NO HUBO PELIS DE MARVEL POR FAVOR COMO NO ÍBAMOS A TENER HYPE, TENÍAMOS CUBOS, PISCINAS Y ESTADIOS LLENOS DE HYPE 😆 — Alvaro Wasabi (@alvaro_wasabi) March 5, 2021

Sin embargo, hay fans que no se han tomado tan a bien los últimos giros de guion, asegurando que eran previsibles y que, en muchos casos, las teorías superaban con creces a la historia creada por los guionistas de Marvel Studios.

me before and after series finale#WandaVision pic.twitter.com/GO6fcPz2Lv — make ya papaya proud (@seedlesssgrape) March 5, 2021

#WandaVision spoiler

Dr. Strange while Wanda rewrites reality, unleashed whatever power Agatha was talking about, and started reading the Darkhold: pic.twitter.com/YKXwQ04Xlg — constance 🦧🍂 | TFATWS!! (@ungodlyvision) March 5, 2021

Me and Kevin Feige are currently taking a break until further notice#WandaVision #WandaVisionFinale #Pietro pic.twitter.com/7UWXMb6STP — Jake Maximoff (@Jakegyllenballz) March 5, 2021

Por último, se encuentra el sector más exigente del fandom, a quienes le ha sabido a poco el último episodio y no perdonan a Marvel que haya jugado con ellos, sobre todo en lo referente a la aparición de Pietro de Evan Peters que, finalmente, no era el personaje de X-Men... sino un vecino cualquiera de Westview.

//Wandavision Spoilers#WandaVisionFinale

you mean to tell me that mr EVAN PETERS was just a random boner guy ??? kinda sus if you ask me #WandaVisionFinale #WandaVision pic.twitter.com/75yurcnChQ — neshi (@neshiwally) March 5, 2021

#WandaVisionFinale

fietro getting hyped up just for him to be ~ralph bohner~ pic.twitter.com/gErxY4qaAu — . (@wandasminimoff) March 5, 2021

Todos: esperando que Dr strange fuera el cameo especial en wandavision



Dr strange en su casa viendo wandavision:#Wandavision #wandavisionfinale #wanda pic.twitter.com/sWAYCB4gSk — Juan David Rojas (@juandavidrrz) March 5, 2021