Así era el final original de WandaVision (Bruja Escarlata y Visión)

MADRID, 9 Mar. (CulturaOcio) -

El final de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) puede que no haya agradado a todos los fans de Marvel, pero ha sido un gran desenlace para el viaje personal y el duelo de Wanda, a la vez que ha sentado las bases de importantes aspectos de la Fase 4 del UCM, que se explorarán en Doctor Strange and The Multiverse of Madness. Sin embargo, originalmente el final de la serie era bastante distinto.

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

El director Matt Shakman ha explicado cómo el final de WandaVision se vio alterado en plena pandemia. En una aparición en el podcast Fatman Beyond de Kevin Smith, el showrunner de la serie reveló que, pese a las definitorias escenas post-créditos de Bruja Escarlata y Visión, algunas subtramas y elementos que estaban en el guion original, y que hubiesen hecho aún más compleja la ficción, se quedaron fuera en el último momento.

Tal y como explica Shakman, la pandemia de coronavirus afectó a la filmación de WandaVision. Con un plan inicial de estrenar los tres primeros episodios el mismo día, Marvel tuvo que posponer el capítulo 3 para dar tiempo a sus creadores a completar la post-producción.

De hecho, el episodio final completó su CGI tan sólo dos semanas antes del estreno. Y estos retrasos obligaron a dejar algunos interesantes elementos fuera de la trama.

Shakman explicó que el guion original incluía un pasaje en el que Darcy, los mellizos Billy y Tommy, Mónica y Ralph Bohner (más conocido como el falso Pietro) trataban de robar el Darkhold, el libro mágico de Agatha Harkness. Esto habría desencadenado una serie de acontecimientos inéditos hasta entonces en el UCM, incluyendo la revelación de que el conejo Scratchy, la mascota de la hechicera, era en realidad un demonio.

Por otro lado, también explicó que la referencia al "ingeniero aeroespacial" al que se refiere Mónica se incluyó en el guion a propósito, e iba a suponer una importante revelación. Sin embargo, la escena en la que se destapaba su verdadera identidad fue eliminada de WandaVision cuando los fans empezaron a especular sobre si sería Reed Richards/Mr. Fantástico.

De este modo, Bruja Escarlata y Visión eliminó algunos pasajes del guion original, en parte por los retrasos de la pandemia, en parte por las mil y una teorías del fandom. Pero el viaje de Wanda ha llegado a su fin, al menos de momento, y su destino ahora sí está completamente ligado a Doctor Strange and the Multiverse of Madness.