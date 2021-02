WandaVision (Bruja Escarlata y Visión) lanza la canción que revela quién es el gran villano de la serie

MADRID, 23 Feb. (CulturaOcio) -

Marvel ha publicado la canción completa del episodio 1x07 de Bruja Escarlata y Visión en la que se revela quién es el verdadero villano en las sombras de la serie... al menos de momento.

'Agatha All Along' ofrece una divertida perspectiva 'tras las cámaras' de los eventos que han ido ocurriendo en WandaVision, y en los que la entrometida vecina Agnes ha tenido mucho que ver.

Los últimos minutos del episodio titulado 'Rompiendo la cuarta pared' hacen precisamente eso, mostrar al espectador qué ha estado ocurriendo realmente en Westview y cómo son posibles sucesos como el regreso de Pietro Maximoff.

Y es que, tal y como explica la canción "ha sido Agatha, ¿quién si no?", refiriéndose a que Agnes es en realidad la poderosa y taimada hechicera Agatha Harkness.

It was her all along 🐇 The seventh episode of Marvel Studios' #WandaVision is now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/MkJif48YsN