El futuro de Star Wars tras Obi-Wan Kenobi: Todas las series y películas que están por venir

MADRID, 25 Jun. (CulturaOcio) -

Tras el lanzamiento de sus seis episodios, Obi-Wan Kenobi ha llegado a su fin. Protagonizada por Ewan McGregor, la serie de Disney+ se ambienta 10 años después de Star Wars. Episodio III: La venganza de los sith y ha contado con el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader.

Aunque por el momento no ha sido confirmado, los rumores apuntan a que la ficción contará con una segunda entrega. Su éxito sería un motivo para renovar la producción, ya que se ha convertido en el estreno más visto de Disney+. Sin embargo, fue concebida como una miniserie, un detalle que deja en el aire su futuro.

El destino de Obi-Wan Kenobi es incierto, pero lo que sí se sabe es que Star Wars tiene varios proyectos en marcha, tanto en pequeña como en la gran pantalla. A continuación, todos los detalles del futuro de la saga.

SERIES

ANDOR (31 DE AGOSTO DE 2022)

Tras se debut en Rogue One: Una historia de Star Wars, Diego Luna volverá a encarnar a Cassian Andor en Andor. La ficción sigue las aventuras del protagonista durante sus años de formación con La Rebelión y cuenta en su elenco con Alan Tudyk, Adria Arjona, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgard, Kyle Soller, Denise Gough y Anton Saunders, entre otros.

STAR WARS: LA REMESA MALA (TEMPORADA 2, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022)

Star Wars: La Remesa Mala cuenta la historia de los clones experimentales y de élite de la Remesa Mala, que aparecieron por primera vez en Star Wars: Las Guerras Clon. Jennifer Corbett y Dave Filoni son los creadores de la ficción, cuya primera temporada consta de 16 episodios.

STAR WARS: TALES OF THE JEDI (2022)

Star Wars: Tales of the Jedi es una serie de seis capítulos independientes. La producción contará con las apariciones de personajes icónicos como Qui-Gon Jinn, Conde Dooku, Mace Windu o Anakin Skywalker. No se conoce la fecha exacta, pero se espera que llegue a finales de 2022.

THE MANDALORIAN (TEMPORADA 3, FEBRERO DE 2023)

Pedro Pascal como Din Djarin, Giancarlo Esposito como Moff Gideon, Emily Swallow como La Armera, Carl Weathers como Greef Karga, Katee Sackhoff como Bo-Katan Kryze y Amy Sedaris como Peli Motto, entre otros, estarán en la temporada 3 de The Mandalorian. Jon Favreau ya ha confirmado que está escribiendo la cuarta entrega.

STAR WARS: YOUNG JEDI ADVENTURES (2023)

Young Jedi Adventures es una serie de televisión de animación dirigida a niños. La trama seguirá a un grupo de jóvenes aprendiendo a usar la Fuerza en el Templo Jedi. Dado que la historia se desarrolla en la Alta República, es probable que el timeline se sitúe antes de la trilogía precuela.

AHSOKA (2023)

Las apariciones de Rosario Dawson en The Mandalorian y El libro Boba Fett fueron solo el comienzo de la historia de Ahsoka Tano, que tendrá su serie en 2023. Hayden Christensen e Ivanna Sakhno también participarán en el proyecto.

STAR WARS: SKELETON CREW (2023)

Jude Law dará vida a un personaje aún no revelado en Star Wars: Skeleton Crew, uno de los proyectos más misteriosos de la saga. Se sabe muy poco sobre la historia, aunque se ha confirmado que girará en torno a varios niños que intentan encontrar el camino a casa en algún lugar del universo de Star Wars.

THE ACOLYTE (2023)

Amandla Stenberg se unirá a Star Wars como un nuevo personaje llamado Aura en The Acolyte. La ficción se ambientará 100 años antes de la trilogía precuela. Según la creadora de The Acloyte, Leslye Headland, la producción ayudará a configurar el panorama político que se presenta en las precuelas. Según IMDb, se estrenará en 2023.

LANDO (SIN FECHA DE ESTRENO)

En diciembre de 2020 se anunció que Lando Calrissian tendría su propia serie. Sin embargo, no ha habido actualizaciones desde entonces. Recientemente, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, explicó que la falta de novedades de Lando se debe a la apretada agenda de Donald Glover. Aparentemente, el plan es centrarse en la versión más joven del personaje.

A DROID STORY (2025)

IMDB asegura que en 2025 se lanzará A Droid Story. La serie de animación, definida como "un épico viaje espacial de aventuras", se centra en R2-D2 y C-3PO cuando se les encomienda la misión de entrenar a un nuevo droide.

PELÍCULAS

PELÍCULA DE TAIKA WAITITI (SIN FECHA DE ESTRENO)

Taika Waititi está coescribiendo una película de Star Wars, aún sin título, con Krysty Wilson-Cairns. Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, reveló a Vanity Fair que esta cinta será el próximo largometraje de la saga que llegará a las salas.

ROGUE SQUADRON (22 DE DICIEMBRE DE 2023)

Patty Jenkins dirige Star Wars: Rogue Squadron. La cinta se centrará en una nueva generación de pilotos y por el momento se desconoce su reparto.

PELÍCULA DE KEVIN FEIGE (SIN FECHA DE ESTRENO)

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, también producirá una película de Star Wars. Ha fichado al guionista de Loki y Doctor Strange en el Multiverso de la locura, Michael Waldron, para trabajar en el guion.

PELÍCULA DE J.D. DILLARD (SIN FECHA DE ESTRENO)

En 2020 se anunció que J.D. Dillard está desarrollando una película de Star Wars. Los primeros detalles sobre el proyecto revelan que Dillard está coescribiendo la película con Matt Owens.

TRILOGÍA DE RIAN JOHNSON (SIN FECHA DE ESTRENO)

Una de las incógnitas que persisten sobre el futuro de Star Wars gira en torno a la trilogía de Rian Johnson. Star Wars: Los últimos Jedi fue una película controvertida que puso en duda el futuro de Johnson en Star Wars. A pesar de los rumores, oficialmente su nueva trilogía sigue en marcha, pero no es una prioridad para ninguna de las partes.