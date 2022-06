¿El final de Obi-Wan Kenobi tiene escena post-créditos?

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

El sexto capítulo de Obi-Wan Kenobi ha puesto punto final a la serie de Star Wars en Disney+. Una entrega final que ha regalado a los fans una esperada revancha y ha resuelto muchas de las tramas que la ficción tenía abiertas. Con la esperanza de una segunda temporada, muchos de los fans se preguntan si, al igual que sucede en las películas y series de superhéroes, y como ya ocurrió también en otras series de Star Wars... ¿hay escena post-creditos en Obi-Wan Kenobi?

La respuesta rápida a esta pregunta es no. El sexto y último capítulo de Obi-Wan Kenobi no cuenta con ninguna secuencia extra. A diferencia de lo que ocurrió en anteriores series de Star Wars, como las dos temporadas de Mandalorian o El libro de Boba Fett, cuyo lanzamiento precisamente Disney confirmó en la escena post-créditos de la segunda temporada de The Mandalorian, la serie protagonizada por Ewan McGregor no tiene metraje adicional ni durante ni después de los títulos de crédito finales.

Así, los fans que claman por una segunda temporada de la ficción, tendrán que esperar noticias de Disney, que podría anunciar la rumoreada continuación de la serie en el D23, el evento que tendrá luga lugar en Anaheim, California, entre el 9 y 11 de septiembre.

De momento, la próxima cita para los fans de Star Wars será Andor, la serie protagonizada por Diego Luna y ambientada años antes de Rogue One, que llegará a Disney+ el próximo 31 de agosto. Otros proyectos en marcha son la temporada 2 de La remesa mala, que llegará el 28 de septiembre; la tercera temporada de The Mandalorian, cuyo estreno está previsto para febrero de 2023; y la serie de Ashoka Tano, que protagonizada por Rosario Dawson se estrenará a lo largo del próximo año.

También están en el horizonte la serie de animación Tales of the Jedi, Skeleton Crew con Jude Law, la intrigante The Acolyte o la serie sobre Lando Calrissian.