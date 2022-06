Tráiler de la temporada 2 de Star Wars: La Remesa Mala con el regreso de Palpatine y un wookiee jedi

MADRID, 30 May. (CulturaOcio) -

En el marco de la Star Wars Celebration, que se ha celebrado este fin de semana en Anaheim, California, Lucasfilm ha presentado el tráiler de la segunda temporada de Star Wars: La Remesa Mala (The Bad Batch). En él se revelan, entre otros elementos, el regreso a la saga del villano Emperador Palpatine y la presencia de un wookie jedi.

La serie de animación, que funciona como spinoff de Star Wars: The Clone Wars y cuya segunda temporada verá la luz en Disney+ en otoño, insinúa en este adelanto que va a haber más acción que en la primera entrega. Además, también muestra al Emperador Palpatine diciendo "It's time for a new era" ("es el momento de una nueva era"), lo que da a entender que su presencia va a desencadenar acontecimientos importantes.

No será, sin embargo, la única novedad que se produzca en la segunda temporada de Star Wars: La Remesa Mala. Además de enseñar ubicaciones nuevas, el tráiler muestra a un wookie empuñando un sable de luz verde y al Comandante Cody, un soldado clon que trabajaría para el Imperio siguiendo la Orden 66.

La voz del Emperador Palpatine en la serie de animación está puesta por Ian McDiarmid, quien también interpretó a la versión real del mítico villano en la trilogía de la precuela de Star Wars.

La Remesa Mala, oficialmente conocida como la Fuerza Clon 99, estrenó su primera temporada el pasado año, formada por 16 episodios. Y, si bien la mayoría de sus personajes sobrevivieron, el regreso del Emperador Palpatine podría suponer una nueva serie de amenazas con las que el escuadrón tendrá que lidiar. Los fans de Star Wars tendrán que esperar hasta otoño para comprobarlo.