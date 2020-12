Patty Jenkins dirigirá Star Wars: Rogue Squadron, la próxima película de la saga que ya tiene fecha de estreno

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman y su secuela, la aún inédita Wonder Woman 1984 se convertirá en la primera cineasta en capitanear una película de Star Wars. Rogue Squadron será el título de la nueva entrega cinematográfica de la franquicia, que no verá la luz hasta diciembre de 2023.

"No podría estar más emocionada de que nuestra próxima película de Star Wars esté dirigida por Patty Jenkins: Patty, directora de la franquicia Wonder Woman, traerá su visión inspiradora a 'Rogue Squadron'", anunció Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm durante su presentación de contenidos a los inversores de Disney.

Kennedy adelantó que el filme relatará la historia de "una nueva generación de pilotos de combate estelares a medida que se ganan sus alas y arriesgan sus vidas en un viaje emocionante a toda velocidad que traspasa los límites". "La leyenda del Escuadrón Pícaro ha sido amada por los seguidores de Star Wars durante mucho tiempo y nos llevará a una era futura de la galaxia. Se estrenará en cines la Navidad de 2023", señaló.

Jenkins, por su parte, compartió un vídeo en redes sociales en el que reveló que su padre, piloto de la fuerza aérea estadounidense, ha sido su gran inspiración para este proyecto. "Cuando él perdió la vida sirviendo a este país, aquello encendió en mi el deseo de utilizar toda esa tragedia y emoción en poder rodar, algún día, la más magnífica película de pilotos de combate de todos los tiempos", afirma la directora antes de ponerse un casco de Star Wars.

Star Wars: Rogue Squadron será la primera película de la saga que llegue a la gran pantalla tras el estreno el pasado año de Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker, el filme dirigido por J.J. Abrams que puso punto final a la saga de la familia Skywalker iniciada en 1979 por George Lucas.

Hasta su estreno en diciembre de 2023, el futuro de la saga galáctica se despacha en Disney+, el servicio de streaming del gigante del entrenimiento que tiene en marcha hasta una decena de series de Star Wars incluyendo la exitosa The Mandalorian, la única que se ha estrenado y que ya tiene confirmada una tercera temporada, una serie sobre Casian Andor protagonizada por Diego Luna, la serie de Obi-Wan Kenobi que protagonizará Ewan McGregor y que contará con el regreso de Hayden Christensen.

Además, Disney ha anunciado otros proyectos como la serie en solitario de Lando Calrissian, otra protagonizada por Ahsoka Tano, Rangers of the New Republic o The Acolyte, un thriller espacial también ambientado en el Universo Star Wars.

Junto a las series, en la gran pantalla también está en marcha otra película, aún sin título, que estará dirigida por Taika Waititi, el singular director responsable de Thor: Ragnarok y ganador del Oscar al mejor guión Jojo Rabbit.