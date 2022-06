El final de Obi-Wan Kenobi y sus dos cameos, explicados

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Obi-Wan Kenobi ha llegado a su final con el estreno este miércoles de su sexto episodio. La serie de Disney+, además de atar muchos cabos sueltos a lo largo de sus cinco capítulos anteriores, ha contado con la aparición de dos míticos personajes de la saga Star Wars. Dos apariciones esperadas y que, si finalmente hubiera una segunda temporada, podrían tener continuidad en la historia de veterano jedi encarnado por Ewan McGregor.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El primero de los dos cameos que, para deleite de los fans, devuelve a uno de los personajes ilustres de la saga a la pantalla es el del Emperador Palpatine. El personaje encarnado por Ian McDiarmid hace acto de presencia después de que Darth Vader y Obi-Wan se enfrenten de nuevo en un duelo en el que, aunque ninguno es capaz de acabar con su oponente, el jedi sale vencedor.

Desde su trono en la Fortaleza Vader, en Mustafar, el Lord Sith interpretado por Hayden Christensen habla con el holograma de su Maestro en el Lado Oscuro, y le manifiesta su deseo de retomar la búsqueda de Kenobi: "Destruiremos todo lo que se interponga en nuestro camino hasta que demos con él. No se me volverá a escapar".

"Me pregunto si tienes claras tus prioridades, Lord Vader", le responde Palpatine, que continúa: "Tal vez tus sentimientos hacia tu antiguo Maestro te han debilitado, si no eres capaz de superar el pasado". Sus palabras parecen calar en el que otrora fuera Anakin Skywalker, que, aunque no retoma su búsqueda de Kenobi, se muestra firme ante las dudas del Emperador: "Kenobi es insignificante. Yo solo te sirvo a ti, Maestro".

La de Obi-Wan Kenobi es, cronológicamente, la primera aparición del Emperador Palpatine desde que, en La venganza de los Sith, convirtiese el cuerpo del calcinado Anakin Skywalker en Darth Vader. En la serie de Disney+, ubicada diez años después de lo acontecido en aquella película, Palpatine lidera el Imperio desde la sombra y delega en Darth Vader la misión de acabar con todos los Jedi que todavía quedan en la Galaxia.

Palpatine mantiene su rango en las películas de la primera trilogía de Star Wars, que muestran el desvanecimiento del Imperio ante la Rebelión, y finalmente muere a manos de su discípulo después de intentar acabar con la vida del hijo de este, Luke Skywalker.

McDiarmid debutó como el Emperador Palpatine en El retorno del Jedi, última entrega de la primera trilogía de Star Wars estrenada en 1983. Posteriormente, repitió su personaje en la segunda trilogía, formada por La amenaza fantasma (1999), El ataque de los clones (2002) y la mencionada La venganza de los Sith (2005), y fue incluido en el relanzamiento en DVD, en 2004, de El Imperio contraataca (1980).

Además, McDiarmid resucitó a Palpatine para El ascenso de Skywalker (2019), última película de Star Wars estrenada hasta la fecha, y es el único actor, junto a Kenny Baker y Anthony Daniels, que interpretan a R2-D2 y C-3PO respectivamente, que ha aparecido en todas las trilogías de la saga galáctica.

EL FANTASMA MÁS ESPERADO

El segundo cameo lo protagoniza Qui-Gon Jinn. El personaje de Liam Neeson murió en el Episodio I de Star Wars, La amenaza fantasma, a manos de Darth Maul, el villano que después fue derrotado por Obi-Wan, que por aquel entonces era el aprendiz precisamente de Qui-Gon.

Sin embargo, desde su muerte ha estado siempre muy presente en los pensamientos de Kenobi, ayudándole a seguir adelante ante las adversidades que se le presentaban. Así, el sexto capítulo de la serie muestra cómo, después de abandonar su cueva en Tatooine y de conocer, por fin, a Luke Skywalker, a quien nunca había visto de cerca desde su nacimiento diez años atrás, el Jedi cabalga su Eopie a través del desierto cuando aparece en su camino el fantasma de la Fuerza de Qui-Gon.

"Vaya, sí que has tardado", le dice Qui-Gon. "Empezaba a pensar que no aparecerías", responde Obi-Wan. "Siempre he estado aquí, pero no estabas preparado para verlo. Vamos, nos aguarda un largo camino", concluye antes de terminar la conversación y dejar al personaje de Ewan McGregor con una amplia sonrisa en el rostro. Después, un último plano de Kenobi avanzando en su Eopie hacia las rocas del desierto de Tatoinee da por finalizado el capítulo y la primera, y de momento única, temporada de la serie.

Al final del Episodio VI, El retorno del Jedi, Luke también ve los fantasmas de la Fuerza de los últimos Jedi: Yoda, Obi-Wan y, añadido en el relanzamiento en DVD, su padre, Anakin. El Qui-Gon de Liam Neeson, sin embargo, no aparece, ya que murió cuando Anakin era todavía un niño.