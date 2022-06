¿Habrá temporada 2 de Obi-Wan Kenobi? La jefa de Lucasfilm responde

MADRID, 24 Jun. (CulturaOcio) -

Tras el lanzamiento del último capítulo de la primera, y en principio única, temporada de Obi-Wan Kenobi en Disney+, no son pocos los fans de Star Wars que, esperanzados, se preguntan si habrá una segunda temporada. Y aunque aún no hay nada oficial, para su alegría, se trata de una posibilidad que Lucasfilm no descarta.

Kathleen Kennedy, máxima responsable de Lucasfilm, y Deborah Chow, directora de Obi-Wan Kenobi, concedieron recientemente una entrevista al programa Entertainment Tonight en la que fueron preguntadas por el futuro de la serie. "Francamente, nos propusimos hacerlo como una serie limitada. Pero creo que, si hay una buena conexión y la gente realmente quiere más Obi-Wan, es algo que consideraríamos", aseguró Kennedy.

"Los fans hablan con nosotros, y si nos sentimos como 'OK, hay una verdadera razón para hacer esto, responde a algo', entonces lo haremos. Pero ya veremos", añadió la presidenta de la productora fundada por George Lucas.

Chow, en cambio, no se mostró tan abierta a la idea de una segunda temporada de Obi-Wan Kenobi: "Es una gran historia con planteamiento, nudo y desenlace, así que no estábamos pensando más allá de eso. Si fuese a seguir adelante, solo sería si hubiese una razón real para hacerlo".

También el propio actor que encarna a Obi-Wan, Ewan McGregor, aseguró hace unos días a GQ que "Si pudiera hacer uno de estos papeles de vez en cuando, estaría feliz por eso. Realmente espero que hagamos otra", refiriéndose a que no tendría problema alguno en repetir su papel de Maestro Jedi en una segunda temporada.

Teniendo en cuenta que la serie de Disney+ ha dejado algunos cabos sueltos, como Darth Vader (Hayden Christensen) todavía intentando ir en busca de Kenobi o Reva (Moses Ingram) buscando un nuevo camino para su vida, los fans de Star Wars se muestran con muchas esperanzas de que la segunda temporada pueda ser una realidad. Además, todavía quedan bastantes años entre los eventos que ha relatado Obi-Wan Kenobi y los que narra Una nueva esperanza, por lo hay potencial para nuevos proyectos que cubran ese vacío.

De momento, la próxima cita para los fans de la saga galáctica será Andor, la serie protagonizada por Diego Luna y ambientada años antes de Rogue One, que llegará a Disney+ el próximo 31 de agosto.