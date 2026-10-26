Robert Pattinson elogia a Steven Soderbergh por finalizar The Batman 2 tras la salida de Matt Reeves - WARNER BROS

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Robert Pattinson volverá a calzarse el traje del caballero oscuro en la secuela de The Batman, que tiene previsto su aterrizaje en cines para el 18 de octubre de 2028. El actor ha expresado ahora su agradecimiento a Steven Soderbergh (Presence) por finalizar el rodaje del filme en un gesto que ha calificado de "totalmente desinteresado", después de que la producción se detuviese temporalmente cuando su director, Matt Reeves, tuvo que apartarse del proyecto debido a un asunto familiar.

"Estoy muy contento de que haya venido a echar una mano a Matt", afirmó Pattinson a GamesRadar al ser preguntado por la incorporación del ganador del Oscar a mejor director por Traffic para ponerse al frente del rodaje de The Batman 2 tras la salida de Reeves.

"Es un gesto increíblemente generoso por su parte, y lo está haciendo de la forma más encantadora. Es algo totalmente desinteresado", añadió. "Creo que Matt había dedicado mucho esfuerzo al guion y ya casi lo habíamos terminado", continuó el actor.

"Así que es increíble que alguien llegue y diga: 'Solo quiero ayudar a Matt a sacarlo adelante; quiero trabajar con él y conseguir que la película llegue a la sala de montaje'. Y que alguien con tanto talento como Steven se encargue de ello es fantástico", aseguró Pattinson que adelantó además cuándo se reanudaría el rodaje: "Creo que ya están en fase de producción. Y yo empiezo en un par de días".

EL PRÓXIMO PROYECTO DE PATTINSON: DUNE: PARTE TRES

Además de Pattinson, The Batman 2 también contará en su elenco con nuevas incorporaciones a la saga como Scarlett Johansson y Sebastian Stan. En cuanto a los proyectos del actor, tras ponerse a las órdenes de Christopher Nolan en La Odisea y protagonizar junto a Zendaya El drama, también interpretará al manipulador miembro de los tleilaxu Scytale en Dune: Parte Tres, algo que él mismo describe como un "milagro".

"El mero hecho de haber conseguido estas películas es increíble. Y que todas ellas estén saliendo bien me hace pensar: '¿Cómo está pasando esto?'", concluyó Pattinson.