La nueva directiva de DC Studios quiere "canonizar" a Robert Pattinson y que sea el Batman del DCU - WARNER BROS.

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

El universo DC afronta grandes cambios tras el cese de Peter Safran y James Gunn, con Jeremy Latcham ahora al frente de DC Studios. Las informaciones más recientes apuntan a que la nueva directiva quiere mantener a Robert Pattinson como Batman.

Según Nexus Point, una fuente indica que "Skydance quiere que Pattinson continúe siendo Batman. Pero hay varios factores que complican la situación".

"Dado que el universo de Batman de Matt Reeves funciona de forma independiente del DCU, incorporar a Pattinson al universo principal requeriría tomar algunas decisiones importantes", añade.

La información también señala que la reciente participación de Pattinson en el proceso de casting para Bond 26 podría complicar estos planes. Y es que, en caso de que el actor consiguiera el papel de 007, su compromiso con la saga limitaría su disponibilidad para participar en una hipotética tercera entrega de The Batman o incorporarse al nuevo DCU.

Llegado el caso, si finalmente Pattinson consigue el papel de 007 —aunque por el momento no está claro si sigue siendo candidato o si simplemente realizó las pruebas para el personaje—, lo más probable es que termine dejando atrás a Batman.

PATTINSON PODRÍA SEGUIR SIENDO BATMAN

En caso contrario, es probable que el actor estuviera dispuesto a seguir interpretando al caballero oscuro. Esta posibilidad también podría complicar la continuidad del universo cinematográfico de DC, ya que supondría integrar en él personajes e historias de una franquicia que hasta ahora se ha desarrollado de forma independiente.

Esta era una posibilidad que los fans ya se planteaban desde que Gunn anunció sus planes de presentar a un nuevo Batman en la película The Brave and the Bold.

No obstante, tanto Gunn como Safran ya habían reiterado que era improbable. Pero la falta de novedades sobre los planes para incorporar al caballero oscuro al universo cinematográfico de DC ha alimentado las especulaciones sobre una posible fusión de ambos universos una vez se estrene The Batman Parte 2.

Por otra parte, varias fuentes apuntaban a que la existencia del universo de Batman de Matt Reeves, al que también pertenece la serie de HBO Max El Pingüino, sería el principal motivo por el que Gunn y Safran apenas avanzaron en el desarrollo de The Brave and the Bold. Al parecer, los directivos de Warner Bros. Discovery no querían que dos versiones de Batman coincidieran en la gran pantalla con tan poca diferencia de tiempo.