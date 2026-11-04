El futuro de las series de Paramount+ tras la fusión con Warner: ¿Cuáles pasarán a HBO Max? - CONTACTO

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Ha pasado casi un mes desde que Paramount Skydance cerrara la adquisición de Warner Bros. Discovery, dando lugar al conglomerado Skydance, y aún son muchos los detalles que quedan por resolver. Uno de ellos es el futuro de las plataformas y sus catálogos. De momento, las últimas informaciones apuntan a que algunas series de Paramount+ podrían encajar dentro de HBO Max.

Casey Bloys, de HBO, fue nombrado copresidente y director de contenidos de Skydance, por lo que es responsable de supervisar tanto Paramount+ como HBO Max y David Elllison, el codirector ejecutivo de Skydance, ha hablado de fusionar ambas plataformas en un futuro.

Según señala Deadline, organizar el catálogo de estrenos combinado ha sido una prioridad para la dirección de Skydance, que, aunque ya está revisando los proyectos en desarrollo, todavía no ha tomado ninguna decisión. De acuerdo al medio estadounidense, ciertas fuentes apuntan a que se estarían barajando varias ideas, entre ellas, la de trasladar las próximas series de drama de Paramount+ a HBO Max.

DISCRETION Y THE BEST OF US, CANDIDATAS PARA EL TRASLADO A HBO MAX

Entre los posibles candidatos a trasladarse de Paramount+ a HBO Max se encuentran títulos como el thriller judicial Discretion, protagonizado por Nicole Kidman y Elle Fanning; The Best of Us, una serie encabezada por Jeremy Strong sobre los equipos de primera intervención en el 11-S y otros proyectos a la espera de recibir la luz verde.

Cabe recordar que tanto Kidman como Strong han trabajado anteriormente en series de HBO Max. La ganadora de un Oscar formó parte del reparto de Big Little Lies, haciéndose con un Emmy y un Globo de Oro y en The Undoing, mientras que Strong dio vida a Kendall Roy en Succession, papel que le valió también un Emmy y un Globo de Oro.

Por el momento, no se ha confirmado que ninguna de las ficciones previstas para Paramount+ vaya a pasar a la otra plataforma, pero las conversaciones continúan y Francesca Orsi, ahora presidenta de series dramáticas y películas de HBO, está trabajando con Bloys para decidir qué títulos de drama deben emitirse en HBO Max. Esto podría implicar que Orsi supervisara ficciones con el "ADN de HBO" aun si se emitieran solo en Paramount+.