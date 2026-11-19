Filtraciones de Man of Tomorrow y The Batman Part II adelantan el traje blanco de Superman y La corte de los buhos - WARNER BROS

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Tras el terremoto que supuso la salida de James Gunn y Peter Safran de la dirección de DC Studios, donde fueron sustituidos por Jeremy Latcham, los fans miran al futuro con mucha incertidumbre. Ahora Man of Tomorrow y The Batman 2 protagonizan una nueva oleada de rumores tras la supuesta exhibición de imágenes exclusivas de ambas películas en una presentación de Warner Bros. y Skydance celebrada el 18 de noviembre.

Según recoge ComicBook.com, varias cuentas especializadas han difundido que el evento permitió ver material de las secuelas del Superman de David Corenswet y del Batman de Robert Pattinson. No obstante, es necesario destacar que esta presentación no ha sido confirmada oficialmente.

En el caso de Man of Tomorrow, la principal novedad sería un primer vistazo al nuevo traje que luciría el hombre de acero en la película de James Gunn. Las publicaciones, que remiten a la cuenta de X @vixensupes, aseguran que el material incluía nuevos diseños para el vestuario del superhéroe.

Cosmic Book News concreta que uno de ellos sería un traje espacial blanco con detalles dorados, aunque esta descripción tampoco cuenta con respaldo oficial ni con imágenes autentificadas de la supuesta presentación. Otras descripciones mencionan un emblema de la S en rojo y amarillo y un casco completo, aunque estos elementos que circulan por redes están muy lejos de ser información verificada.

En cuanto The Batman Parte II los rumores apuntan a imágenes y diseños conceptuales que ofrecerían pistas sobre sus personajes, concretamente sobre sus villanos. Según Comic Basics, se habrían mostrado dos ilustraciones del personaje de Sebastian Stan: una con estética punk y otra con la cabeza rapada, ambas con un cuchillo en la mano. Estos detalles han alimentado la teoría de que interpretaría a Victor Zsasz.

Esa misma descripción sostiene que el material incorporaba una voz en off de Matt Reeves explicando que la secuela explorará el pasado de la familia Wayne, con especial atención a Martha, la madre de Bruce. También se habrían presentado diseños conceptuales relacionados con La Corte de los Búhos.

De confirmarse, serían pistas relevantes sobre la trama del filme, cuyo rodaje continúa ahora bajo las órdenes de Steven Soderbergh después de que Matt Reeves se viera obligado a dejar temporalmente el proyecto por razones personales.

A LA ESPERA DEL TRÁILER DE MAN OF TOMORROW

En ambos casos la cautela resulta especialmente importante porque, más allá de las descripciones del contenido, no han aparecido vídeos ni imágenes fiables que permitan comprobarlas más allá de algunas instantáneas que muy posiblemente hayan sido generadas por IA.

En todo caso, hay seguidores que interpretan la supuesta presentación como un augurio de que podría acercarse un teaser, especialmente de Man of Tomorrow, cuyo estreno está previsto para el verano de 2027. Sin embargo, ni la circulación de estas descripciones acredita el contenido del material ni permite fijar cuándo se hará público un tráiler de esta película o de The Batman 2 que, en principio, verá la luz en febrero de 2028.