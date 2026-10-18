Robert Pattinson adelanta que The Batman 2 supondrá “un giro radical” respecto a la primera: “Es muy ambiciosa” - WARNER BROS.

MADRID, 18 Oct. (CulturaOcio) -

La secuela de The Batman capitaneada por Matt Reeves, ahora con la ayuda de Steven Soderbergh, sigue adelante, con su estreno previsto para el 18 de febrero de 2028. Los detalles acerca de la trama permanecen aún bajo llave, pero su protagonista, Robert Pattinson, ha adelantado que presentará grandes cambios respecto a la primera, aunque manteniendo su esencia.

"Es muy ambiciosa. El otro día comenté que la primera era una visión diferente de una película de Batman, y esta es otra", explica Pattinson en una entrevista concedida a Collider. "Supone un giro radical respecto a la primera pero, de alguna manera, conserva elementos de su estilo. Se nota que es muy ambiciosa, y estoy deseando ver cómo queda", incide.

"El guion es increíblemente denso", afirma Pattinson, remarcando que Reeves es uno de esos directores que parecen tenerlo "todo en la cabeza", logrando que todos los hilos narrativos y subtramas encajen perfectamente.

"Es raro trabajar con alguien cuando no paras de olvidarte de pequeños detalles. Hay tanto [en el guion] que es casi imposible abarcarlo todo, pero, a medida que vas descubriendo cosas, piensas: 'Vaya, sabes exactamente lo que quieres hacer con esto'. Es sencillamente genial", explica el protagonista de Crepúsculo.

SEIS AÑOS ENTRE THE BATMAN Y SU SECUELA

Con su lanzamiento programado para el 18 de febrero de 2028 -tras sufrir varios retrasos respecto a la fecha inicialmente prevista-, The Batman 2 verá la luz en cines seis años después del estreno de la primera película. James Gunn, mandamás de DC Studios junto a Peter Safran, defendió este hiato entre ambas entregas asegurando que es "bastante habitual" en cintas de gran presupuesto.

"Un intervalo de cinco años o más es bastante habitual en las secuelas", escribió Gunn en Threads de Instagram el año pasado. "7 años entre Alien y Aliens. 14 años entre Los Increíbles. 7 años entre las dos primeras películas de Terminator. 13 años entre 'Avatares'. 36 años entre las dos películas de Top Gun. Y, por supuesto, 6 años entre Guardianes [de la Galaxia] Vol. 2 y Vol. 3", remarcó.

Junto a Pattinson, que retoma su rol como el caballero oscuro, The Batman 2 cuenta con Scarlett Johansson y Sebastian Stan como fichajes estrella. Completan el reparto del filme Charles Dance, Brian Tyree Henry y Sebastian Koch.