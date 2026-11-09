La nueva sinopsis oficial de Vengadores: Doomsday confirma el enfrentamiento entre 5 equipos de héroes - MARVEL STUDIOS

MADRID, 9 Nov. (CulturaOcio) -

Cada vez falta menos para que, dirigida por los hermanos Russo, Vengadores: Doomsday llegue a los cines. Ahora, una nueva sinopsis oficial de la cinta, con Robert Downey Jr. interpretando a Víctor Von Doom, ha confirmado un enfrentamiento entre los cinco equipos de héroes.

Marvel Studios ha lanzado, de cara al estreno de la película, From Endgame to Doomsday: A Marvel Studios Visual Dictionary: Avengers, Allies and Foes. Este diccionario visual incluye información sobre los personajes que aparecerán en Doomsday y ofrece algunas pistas sobre el rumbo que tomarán sus historias en la gran pantalla.

La sinopsis oficial revela que los distintos equipos de héroes desconfían unos de otros, una situación que, sin duda, podría jugar a favor de Doom y sus aliados. "Ante la aparición de una nueva amenaza existencial, valientes equipos de tres universos deben unir sus fuerzas para evitar un suceso catastrófico", comienza el texto.

"Los Vengadores, los Nuevos Vengadores, los wakandianos, los Cuatro Fantásticos y los X-Men tendrán que dejar a un lado sus recelos mutuos para colaborar contra una fuerza más poderosa que cualquier otra a la que se hayan enfrentado estos grupos hasta ahora. Sus decisiones y acciones en este momento crucial sentarán las bases para el futuro del Multiverso", concluye.

Las disputas internas entre los héroes no son ninguna novedad en el UCM. Los Vengadores, de hecho, ya se dividieron en dos facciones durante Capitán América: Civil War, una fractura que debilitó las defensas de la Tierra y facilitó la posterior invasión alienígena en Infinity War.

Sin embargo, Doomsday no girará exclusivamente en torno a los enfrentamientos entre los distintos grupos de héroes, ya que la película también deberá presentar a Doctor Doom y desarrollar su papel como una amenaza capaz de poner en peligro todo el Multiverso.

New synopsis for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’



“As a new existential threat emerges, courageous teams from three universes must come together to prevent a catastrophic event. The Avengers, the New Avengers, the Wakandans, the Fantastic Four, and the X-Men will need to put aside their… pic.twitter.com/KTwWilqHKF — Avengers Updates (@AvengersUpdated) November 5, 2026

LOS CINCO EQUIPOS DE HÉROES Y SUS CONFLICTOS

En este punto conviene recordar que Sam Wilson (Anthony Mackie), el nuevo Capitán América, sigue los pasos de Steve Rogers (Chris Evans) y lidera su propio equipo de Vengadores. Aunque su alineación definitiva aún no está clara, todo apunta a que contará con aliados como Joaquin Torres (Danny Ramírez), Thor (Chris Hemsworth) y Scott Lang (Paul Rudd).

Wilson no está dispuesto a aceptar que alguien como John Walker (Wyatt Russell) también pueda considerarse un Vengador, lo que podría generar tensiones con los Nuevos Vengadores, liderados por Yelena Belova (Florence Pugh). Los adelantos de Doomsday ya mostraron al equipo de Belova enfrentarse a la mutante cambiaformas Mística (Rebecca Romijn).

Sin embargo, el choque entre los Nuevos Vengadores y los X-Men podría deberse a un malentendido, ya que ambos bandos podrían creer que están luchando contra los verdaderos villanos. Por su parte, Shuri (Letitia Wright) y los wakandianos tienen motivos de sobra para desconfiar del mundo exterior, que en más de una ocasión ha intentado aprovecharse de Wakanda y sus recursos.

Los 4 Fantásticos, por otra parte, son una de las grandes incógnitas de Doomsday. Aunque Sue Storm (Vanessa Kirby) parece haber estrechado lazos con Wakanda, el pasado del equipo junto a Doom -y la posibilidad de que en algún momento le ayudaran a escapar de las consecuencias de sus actos- podría despertar las sospechas de los demás grupos y obligarles a demostrar que son dignos de confianza.

En cuanto a los X-Men, acostumbrados a sufrir el rechazo de una humanidad a la que no dejan de proteger, podrían interpretar la llegada de los Vengadores y la familia más querida de Marvel como una nueva amenaza. Sin embargo, cuando descubran que todos tienen un enemigo común, Cíclope (James Marsden) y los demás tendrán que dejar a un lado sus recelos y colaborar para salvar el Multiverso.