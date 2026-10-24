Este es el único héroe de Marvel que verá el rostro real de Doctor Doom en Doomsday - MARVEL STUDIOS

MADRID, 24 Oct. (CulturaOcio) -

A menos de dos meses para el estreno de Vengadores: Doomsday, programado para el 17 de diciembre, las últimas filtraciones apuntan a que un icónico héroe de Marvel será el encargado de descubrir el rostro y la verdadera identidad del temido Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Según informa el portal especializado ComicBook, el único de los héroes de Marvel que verá el rostro real de Doom será Steve Rogers (Chris Evans). Hay que recordar que, en su primera aparición en el UCM, el villano ya mostró su rostro a un personaje. Fue en la escena post-créditos de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos, donde apareció de rodillas y con la máscara quitada ante el jovencísimo Franklin Richards, el hijo de Sue Storm y Reed Richards.

En todo caso, de confirmarse el rumor, el impactante cara a cara desatará revelaciones que prometen cambiar por completo el rumbo del UCM. Para el que fuera Capitán América, el encuentro supondrá una carga emocional devastadora debido a la profunda historia que compartió con Tony Stark y al sentimiento de culpa que arrastra desde el desenlace de Vengadores: Endgame.

¿EL ROSTRO DE TONY STARK, UN ENGAÑO DE DOCTOR DOOM?

Algunos sugieren que el villano podría estar utilizando su inmensa magia para replicar la apariencia física de Stark de forma estratégica. El objetivo sería desestabilizar psicológicamente a sus rivales en el campo de batalla, una hipótesis que justificaría la polémica e inesperada elección de Downey Jr. para encarnar al gran antagonista de esta nueva era.

Aunque la conexión exacta entre Doom y el fallecido magnate sigue siendo la gran incógnita de la trama, los directores, los hermanos Russo, han intentado desviar la atención negando cualquier vínculo directo. Sin embargo, el secretismo que rodea al proyecto no ha hecho más que alimentar la expectación de sus seguidores.

Más allá de este reencuentro, los fans mantienen un intenso debate sobre las posibles bajas en el equipo y el hipotético regreso de figuras clave de la franquicia, como Wanda Maximoff en su rol de la Bruja Escarlata. Todas estas especulaciones y misterios se resolverán de forma definitiva en la gran pantalla, cuando el próximo 17 de diciembre vea la luz en cines Vengadores: Doomsday.