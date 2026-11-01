Robert Downey Jr., aclamado como uno de los mejores villanos de Marvel tras los primeros pases de Vengadores: Doomsday - MARVEL STUDIOS

MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

Con su estreno en cines previsto el 18 de diciembre, Vengadores: Doomsday ya se está proyectando en pases de prueba. Al parecer, estos primeros espectadores han quedado fascinados con Robert Downey Jr. y su interpretación de lo que ya describen como uno de los mejores villanos de la historia de la franquicia... a la altura incluso de Thanos.

Según informa el 'insider' Daniel Richtman, los espectadores de estos pases de prueba de Doomsday se han quedado sorprendidos por el personaje de Downey Jr., que han equiparado a otro villano tan mítico del UCM como es el Thanos de Josh Brolin. Además, también han señalado que Cíclope, el personaje de James Marsden, tiene un papel destacado en la trama de la película.

Doomsday reunirá por primera vez en una misma cinta a los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Así, resulta especialmente llamativo que, entre una amalgama tan extensa de personajes, Scott Summers destaque de una manera significativa. Habrá que esperar para ver si acaso a Cíclope le corresponderá una misión concreta en la trama que resulte clave para derrotar a Doom.

LOS PASES DE PRUEBA DE DOOMSDAY SOLO INCLUYERON UNA ESCENA POST-CRÉDITOS

Por otra parte, Richtman asegura que la duración de Doomsday será de 2 horas y 50 minutos, es decir, algo más corta que Vengadores: Endgame. Además, estos pases de prueba habrían incluido una escena post-créditos, aunque cabe decir que esto no significa que la cinta vaya a contar solo con una, pues Marvel bien podría estar reservándolas para la versión final que llegue a los cines.

El 'insider' no adelantaba información sobre dicha escena post-créditos, pero lo más probable es que conecte con la próxima aventura mutiversal de Marvel, Vengadores: Secret Wars, que llegará a los cines el 17 de diciembre del año que viene.

Las últimas informaciones apuntan a que la producción de la película se ha pospuesto hasta 2027, lo que abre la puerta a que su estreno bien pueda retrasarse. No obstante, por el momento su fecha oficial de lanzamiento no se ha modificado ni Marvel ha anunciado nada al respecto.