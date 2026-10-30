Las brujas de Latveria escoltan a Doom en los brutales carteles de Vengadores: Doomsday

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Faltan casi dos meses para que Vengadores: Doomsday llegue a los cines. Ahora, unos nuevos carteles del filme dirigido por los hermanos Russo ensalzan la temible figura del Doctor Doom (Robert Downey Jr.), presentado prácticamente como una divinidad. En los pósteres también se dejan ver sus aliados, entre los que destacan las temibles y misteriorosas brujas de Latveria.

La primera de estas imágenes muestra una vidriera con un Víctor Von Doom solemne, vistiendo su armadura, con los brazos extendidos y las manos abiertas dejando entrever su terrible poder.

En otros de los carteles Doom aparece en el exterior mientras por detrás se vislumbra su temible ejercito de colosales centinelas. En el tercer póster puede verse al villano sentado en su trono dentro de su fortaleza, imponente y perfectamente pertrechado para la batalla.

En la cuarta aparece rodeado por las brujas de Latveria, las misteriosas y enmascaradas aliadas que, con su magia oscura, supondrán un reto añadido para los Vengadores. Se rumoreaba que este aquelarre al servicio de Doom canaliza, estabiliza y potencia sus poderes.

¿QUIÉNES SON LAS BRUJAS DE LAVERTIA?

En cuanto a la identidad de las brujas, las teorías más evidentes apuntan a Bruja Escarlata (Elisabeth Olsen), Agatha Harkness (Kathryn Hahn) y Río Vidal (Aubrey Plaza). Aunque las informaciones más recientes apuntaban a que una de las hechiceras es en realidad una cambiaformas que adopta la apariencia de Peggy Carter (Hayley Atwell) para intentar engañar a Steve Rogers (Chris Evans). También se ha especulado con que podrían tratarse de Clea (Charlize Theron) o Sylvie Laufeydottir (Sophia Di Martino).

Otra de las imágenes muestra un primer plano de Doom, aparentemente listo para la batalla con su característica máscara de metal. Otro póster está protagonizado por el villano encarnado por Downey Jr. que, ahora de cuerpo entero, vuelve a estremecer con su imponente presencia.

En otro de los carteles, quizá el más espectacular junto al de las brujas, el villano aparece en el exterior de su castillo en Latveria, contemplando el poder que emerge de uno de los guanteletes de su armadura.

LOS CUBOS DE PALOMITAS DE VENGADORES: DOOMSDAY, UNA JOYA PARA COLECCIONISTAS

Por otro lado, Marvel Studios ha mostrado un vistazo al impresionante diseño del cubo de palomitas que se pondrá a la venta con las entradas de Doomsday, cuya máscara de Doom tiene los ojos iluminados.

A bucket worthy of Doom. Available soon.



Avengers: Doomsday arrives in theaters everywhere December 18. Get tickets now: https://t.co/HReh5UgcRk pic.twitter.com/M33SS4unAf — Marvel Studios (@MarvelStudios) October 29, 2026

Asimismo, las cadenas de cines AMC Theatres o Regal, entre otras, también han ofrecido un vistazo a los coleccionables de la película que estarán disponibles para su venta con las entradas.

Hone your power with collectibles! See Marvel Studios’ AVENGERS: DOOMSDAY and purchase our concession collectibles starting 12/17, available in theatres only while supplies last. https://t.co/gCMcFnrlcS pic.twitter.com/gFB92Uh3dL — AMC Theatres (@AMCTheatres) October 29, 2026

The countdown to Doomsday continues⌛



Doom's Throne Popcorn Container and the Sentinel Collectible Drink Vessel are Regal exclusive items🍿



Avengers: Doomsday merch hits Regal starting December 17. At select locations, while supplies last. Get your tickets now:… pic.twitter.com/ELlm3h0AEo — Regal (@RegalMovies) October 29, 2026

Igualmente, también vale la pena recordar que Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, ya dejó caer a Vanity Fair que Yelena Belova será el ser ancla en Vengadores: Doomsday.