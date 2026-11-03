Filtración de Vengadores: Doomsday anticipa importantes muertes en la batalla contra los centinelas de Doom - MARVEL

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday llegará a las salas el 18 de diciembre, con Robert Downey Jr. en el papel de Víctor Von Doom. Ahora ha salido a la luz una imagen que anticipa importantes muertes durante la escena del asalto del villano con los temibles robots centinelas.

Hot Toys ha lanzado en colaboración con Marvel Studios una nueva pieza de Vengadores 5. Se trata de una colosal figura de un robot Centinela, acompañada de una versión en miniatura de Doctor Doom que permite apreciar sus enormes dimensiones.

Sin embargo, más allá de sus enormes dimensiones, lo que realmente llama la atención es la descripción de la figura, que anticipa el peligro que supondrán estos robots cazamutantes en la película. Según se señala, los centinelas sembrarán la "devastación" después de que Doom los resucite en el campo de batalla.

Pero eso no es todo. La descripción también revela que los fans podrán recrear escenas en las que los centinelas aplastan a los héroes. Todo apunta a que estos robots sembrarán el caos en Doomsday y acabarán con varios personajes antes de terminar, al igual que ocurre en los cómics de Marvel, convertidos en chatarra.

Por ahora, no está claro qué héroes caerán a manos de los centinelas en Doomsday. En la mayoría de sus versiones, estos robots suelen ser adversarios frecuentes de los X-Men, que habitualmente no tienen demasiadas dificultades para machacarlos.

No obstante, cabe señalar que en ocasiones los centinelas despliegan todo su potencial, como ocurre en X-Men: Días del futuro pasado, donde incorporan las habilidades de Mística para adaptarse a cualquier ataque de los mutantes.

Los centinelas de Doomsday no parecen estar al mismo nivel que los de X-Men: Días del futuro pasado. Sin embargo, el hecho de que estén imbuidos del poder de Doom podría convertirlos en amenazas muy peligrosas para algunos de los personajes menos poderosos de la película, como Mística o Rondador Nocturno.

First look at Hot Toys’ Sentinel figure for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pic.twitter.com/Lr56LKLzsl — Marvel Updates (@marvel_updat3s) October 28, 2026

EL TRÁILER DE DOOMSDAY PUDO ANTICIPAR LAS CONSECUENCIAS DEL ASALTO DE LOS CENTINELAS

No obstante, cabe la posibilidad de que el tráiler de Doomsday ya haya mostrado las consecuencias del ataque de los centinelas. En una de las escenas, Thor se enfrenta a Doom y el soberano de Latveria detiene en seco el ataque del Dios del Trueno con su Stormbreaker.

Tras lanzarlo por los aires, el hijo de Odín acaba estrellándose contra los restos de lo que parece ser la Escuela para Jóvenes Talentos de Xavier, posiblemente destruida por los centinelas. Doom podría estar utilizando a estos robots para debilitar a los héroes mientras prepara sus siguientes movimientos, antes de enfrentarse personalmente a ellos. Sea como fuere, por ahora, los fans deberán esperar para averiguarlo.