Disney confirma oficialmente cuál es la película Marvel más cara de todos los tiempos - MARVEL STUDIOS

MADRID, 8 Nov. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, es una de las producciones más colosales, además de esperadas por los fans. Ahora, Disney ha revelado oficialmente cuál es la película más cara de todos los tiempos del estudio capitaneado por Kevin Feige.

Se trata de Deadpool y Lobezno. Según Forbes, Disney, a través de su filial Richmond Street Productions UK, ha revelado en su último informe de resultados que el coste total de producción de la película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman superó lo previsto y alcanzó los 556,8 millones de dólares de presupuesto bruto.

El presupuesto se disparó, en buena medida, debido a las huelgas de guionistas y actores de Hollywood de 2023, que obligaron a paralizar temporalmente el rodaje cuando ya se había completado aproximadamente la mitad de la película. Durante ese parón, el director, Shawn Levy, y el equipo creativo desarrollaron una gran cantidad de material adicional, incluidas varias secuencias con diferentes variantes de Lobezno, lo que contribuyó a incrementar los costes de producción.

Conviene aclarar que la película más cara de la historia es oficialmente Jurassic World: Dominion, con un presupuesto neto de 549 millones de dólares, por lo que Deadpool y Lobezno habría superado esa cifra si se tiene en cuenta su coste total de producción.

Sin embargo, al rodarse principalmente en los estudios Pinewood, en Reino Unido, Disney pudo beneficiarse de 110,7 millones de dólares en incentivos fiscales y devoluciones de impuestos. Tras aplicar estas deducciones, el coste neto de producción se situó en 446,1 millones de dólares. La cinta recaudó cerca de 1.340 millones de dólares en todo el mundo.

LAS CINCO PELÍCULAS MÁS CARAS DE LA HISTORIA

Así, con las cifras netas en la mano, la película de Reynolds y Jackman sería la quinta cinta más cara de la historia. El primer lugar en el ránking lo ocupa Jurassic World: Dominion (2022) con 658,8 millones de dólares prespuesto bruto y 549 millones de dólares de presupuesto neto. En segundo lugar aparee Star Wars: El despertar de la fuerza (2015) con 552 millones brutos y 536 millones netos. El podio lo completa Star Wars: El ascenso de Skywalker (2019) con 507 millones brutos y 490 millones de coste neto.

En cuarta posición aparece Jurassic World: El reino caído (2018), la cinta dirigida por el español J.A. Bayona que contó con un presupuesto bruto de 493 millones brutos y 465 millones de presupuesto neto y ya en quinto lugar estaría Deadpool y Lobezno (2024) con 556,8 millones brutos y 446,1 millones de coste neto.

DEADPOOL Y LOBEZO: UN ÉXITO NECESARIO PARA MARVEL

Además, fue la primera producción íntegramente de Marvel Studios que superó los 1.000 millones de dólares en taquilla desde la pandemia, un éxito especialmente necesario para Disney. No obstante, el presupuesto de la cinta estuvo muy por encima de las previsiones iniciales, tal y como reconoció Tracy Bermingham, responsable de control financiero de la compañía, en su informe de resultados al señalar que "al cierre del ejercicio, la producción ya había concluido, pero el coste final superó el presupuesto previsto".

En cuanto a los ingresos en taquilla, Forbes estima que la mitad de los 1.340 millones de dólares que recaudó en todo el mundo, unos 670 millones, habría ido a parar a Disney, mientras que el resto correspondería a los exhibidores. Descontando los 446,1 millones de dólares del coste neto de producción, el estudio habría obtenido un beneficio estimado de 223,9 millones de dólares en taquilla.