Florence Pugh agradece a Tom Holland su papel en Spider-Man. Brand New Day: “Todo esto pasó por él” - SONY PICTURES

MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day contó con la aparición de numerosos personajes, algunos, viejos conocidos del UCM y otros, nuevas adiciones a la macrofranquicia marvelita. Entre los superhéroes que prestaron su ayuda al trepamuros en la cinta de Destin Daniel Cretton se encontraba Yelena Belova/Viuda Negra, algo que, según ha revelado la actriz que le da vida, Florence Pugh, no habría ocurrido de no ser por Tom Holland.

"Todo esto sucedió por Tom", aseguró la intérprete en su paso por The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el pasado lunes 28 de septiembre, recordando que había sido un comentario casual del actor lo que había desencadenado su participación en la película.

"Hace años, cuando acababa de empezar mi andadura con Marvel y se había estrenado Viuda Negra, mi personaje, Yelena, no era tan importante como el resto de los grandes superhéroes", señaló Pugh. "Él [Holland], en la alfombra roja de su película anterior, cuando alguien le preguntó: '¿Con quién te gustaría aparecer en la próxima película? ¿Quieres estar con Thor?'. No recuerdo los nombres de los superhéroes, pero todos eran superhéroes muy famosos, y él respondió: 'No, la verdad es que quiero hacerlo con Florence Pugh, la que interpreta a Yelena'", relató.

TOM HOLLAND QUERÍA UNA PELÍCULA CON SPIDER-MAN Y VIUDA NEGRA

Efectivamente, en 2021, durante la alfombra roja de Spider-Man: No Way Home, Holland expresó su deseo de trabajar con la actriz de Viuda Negra, cinta que se había estrenado ese mismo año. "Me gustaría trabajar con Florence Pugh. Es increíble, lo hace genial en [Viuda Negra] y en todas las películas que ha hecho", indicó entonces a Entertainment Tonight. "Me parece fantástica, así que creo que una película de Spider-Man y Viuda Negra con ella sería un giro muy chulo", agregó.

Según Pugh, después de que el intérprete hiciera este comentario "los fans se mostraron muy entusiasmados con la idea, y eso fue lo que puso las cosas en marcha". Tal y como señala The Hollywood Reporter, algo parecido ocurrió con Sadie Sink, que vio las teorías que circulaban en Internet sobre su participación en Spider-Man: Brand New Day antes incluso de que le ofrecieran el papel.

"Antes de que me seleccionaran para Spider-Man, había especulaciones que decían: 'Sadie Sink va a salir en la nueva película de Spider-Man'", explicó la estrella de Stranger Things en The Tonight Show. "Yo pensé: '¿Eh? ¿De verdad?'. Y, efectivamente, dos días después, me lo propusieron. Así que sí, esos rumores a veces tienen algo de verdad", señaló.

Aparte de con Holland, Sink y Pugh, Spider-Man: Brand New Day cuenta en su reparto con Mark Ruffalo como Bruce Banner/Hulk, Jon Bernthal como Frank Castle/Punisher, Zendaya como MJ y Jacob Batalon como Ned, entre otros. La cinta fue un gran éxito, convirtiéndose en la tercera más taquillera de la historia, solo por debajo de Avatar y Vengadores: Endgame y recientemente se ha dado a conocer que ya prepara su regreso a los cines con imágenes inéditas.