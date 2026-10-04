Vengadores: Endgame Encore confirma que tres universos se destruirán al inicio de Doomsday - MARVEL

MADRID, 4 Oct. (CulturaOcio) -

El pasado 25 de septiembre llegó a los cines Vengadores: Endgame Encore, con metraje completamente nuevo, y es en una de estas escenas adicionales confirma qué tres universos se destruirán al inicio de Doomsday.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

La secuencia en cuestión transcurre después de que Loki (Tom Hiddleston) se reúna con Steve Rogers (Chris Evans) y Peggy Carter (Hayley Atwell) en su nueva línea temporal y de que el Doctor Doom (Robert Downey Jr.) se presente ante Bruce Banner (Mark Ruffalo) en el complejo donde se encuentra recluido para llevárselo.

A continuación, la acción se traslada hasta la Agencia de Variación Temporal, donde Mobius (Owen Wilson), Ouroboros (Ke Huy Quan), Casey (Eugene Cordero) y Ralph (James Dryden) investigan las incursiones que están provocando el colapso del multiverso.

Es precisamente durante esta investigación cuando se pone de manifiesto la magnitud de la crisis: mientras Tierra-616, Tierra-828 y Tierra-10005 todavía existen y tendrán presencia en Doomsday, otras muchas realidades ya han sido destruidas como consecuencia de las incursiones.

LA TIERRA-400083

Entre las realidades que ya han sido destruidas se encuentra Tierra-400083, que era el hogar del Hulk de Eric Bana en el filme de 2003, dirigido por Ang Lee. Por tanto, el universo al que pertenecía aquella versión de Hulk ya no existe dentro del multiverso de Marvel.

LA TIERRA-15866: EL MUNDO DE UN CONTROVERTIDO EQUIPO DE SUPERHÉROES

Este mundo es al que pertenecen el Reed Richards de Miles Teller, la Sue Storm de Kate Mara, el Johnny Storm de Michael B. Jordan y el Ben Grimm de Jamie Bell. Es decir, Los 4 Fantásticos de Josh Trank, que, estrenada en 2015, vio a Toby Kebbell en el papel del Doctor Doom. La cinta pretendía reinventar la familia más querida de Marvel para una nueva generación, pero tuvo una tibia acogida por parte del público y la crítica, convirtiéndose en una de las películas de superhéroes peor recibidas.

LA TIERRA-82111: UN MUNDO QUE YA NO NECESITA SER EXPLORADO

What If...? permitió a Marvel explorar distintas realidades alternativas de su Multiverso, y una de las más relevantes fue la Tierra-82111, donde es Peggy Carter, y no Steve Rogers, quien recibe el suero del Supersoldado y se transforma en la Capitana Carter. Por tanto, la destrucción de este mundo supone también el final de esta versión alternativa de Peggy y de la realidad que la convirtió en una de las figuras más importantes de la serie.