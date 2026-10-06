La imagen que confirma el vínculo entre Doctor Doom y Franklin Richards en Vengadores: Doomsday - MARVEL

MADRID, 6 Oct. (CulturaOcio) -

Franklin Richards apareció en la escena post-créditos de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos siendo un pequeño que acariciaba sin temor el rostro del Doctor Doom (Robert Downey Jr.). Ahora, una imagen ha confirmado que el villano mantendrá su vínculo con el hijo de Mr. Fantástico (Pedro Pascal) y Sue Storm (Vanessa Kirby) en Vengadores: Doomsday, que llegará el 18 de diciembre.

La imagen en cuestión procede de una figura Funko Pop del Doctor Doom con Franklin Richards, lo cual reafirma el hecho de que el villano tiene planes para el hijo de Reed y Sue en Doomsday. El pequeño presenta un aspecto algo más mayor que en Primeros pasos y lleva un jersey azul muy similar al que lucía en la cinta de Matt Shakman.

First look at a Funko Pop for Doctor Doom and Franklin Richards for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’.



‘DOCTOR DOOM WITH FRANKLIN’ pic.twitter.com/tglUZCHFZd — eldurden (@eldurden4) October 5, 2026

LORD DOOM

Aunque todavía no se sabe exactamente por qué, teniendo en cuenta que Franklin posee el poder de alterar la realidad y devolver la vida a los muertos, como hizo con su madre, no es de extrañar que Doom siga interesado en el joven héroe cósmico. Asimismo, otra figura de Funko denominada Lord Doom muestra al villano llevando su aterradora máscara con capucha verde.

Check out our first look at the Lord Doom Funko Pop !!!



Will you be picking it up ?#AvengersDoomsday pic.twitter.com/3bx9pstY40 — Louai Turkmani (@syriangeekvibes) October 5, 2026

Sin embargo, en lugar de armadura, viste un traje de aspecto diplomático, pantalones gris claro, zapatos negros y luce en el pecho la bandera de Latveria. Por otro lado, los Russo pusieron en entredicho la gran teoría de los fans sobre el origen del villano. "Víctor von Doom es una creación propia. Es un personaje original y se abordó así en todo momento", afirmó Anthony Russo a Fandango. Así, el director descartaba la hipótesis de que el villano sea una variante de Tony Stark.