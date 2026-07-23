San Diego Comic-Con 2026: Marvel arranca con un vistazo a la bruja de Latveria y los Centinelas de X-Men - MARVEL STUDIOS

MADRID, 23 Jul. (CulturaOcio) -

La Comic-Con de San Diego ya ha comenzado y continuará hasta el domingo 26 de julio. Marvel contará con varios paneles y eventos repartidos a lo largo de los cuatro días, pero el plato fuerte llegará el sábado 25 de julio, día en que tendrá lugar la esperada presentación de Marvel Studios en el Pabellón H. Para ir calentando motores, La Casa de las Ideas aprovechó la noche antes del inicio de la convención para ir dejándose sentir, ofreciendo a los fans un vistazo de parte del vestuario de Vengadores: Doomsday e incluso una cabeza de Centinela.

Así, en el expositor de Marvel se exhibían varios de los trajes que aparecerán en la cinta de los hermanos Russo, incluyendo los de Cíclope, Gambito y Thor y destacando uno que no se había visto hasta ahora, el de la bruja de Latveria, presumiblemente, una secuaz del Doctor Doom.

El largo traje verde y la máscara metálica evocan directamente al villano, pero hay quienes se han fijado además en símbolos mágicos en la armadura, lo que ha disparado la especulación sobre la identidad del misterioso personaje.

Según señala ComicBook, podría ser que la bruja de Latveria sea en verdad una variante multiversal de la Bruja Escarlata. Y es que, aunque Elizabeth Olsen no ha sido anunciada como parte del reparto, muchos consideran la quinta entrega de Vengadores como una oportunidad perfecta para su regreso al UCM tras la muerte de su personaje en Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Por otro lado, también cabe la posibilidad de que la bruja de Latveria sea Cynthia von Doom, la madre del Doctor Doom. En los cómics, esta hacía un pacto con Mefisto por el que recibía poderes mágicos.

MARVEL MUESTRA A LOS CENTINELAS DE VENGADORES: DOOMSDAY

Además de la misteriosa figura de la bruja de Latveria, otro elemento que llamó especialmente la atención en el expositor de Marvel fue una gran cabeza de Centinela. La efigie recuerda al estilo de los Centinelas en las grapas y en la serie de animación de los X-Men.

Cabe decir que ciertos rumores sobre la trama de Vengadores: Doomsday indicaban que Doom se haría con el control de las letales máquinas diseñadas para cazar y exterminar mutantes, a las que se ha podido ver brevemente en los adelantos. En todo caso, habrá que esperar.