Nuevo avance de Vengadores Doomsday indigna a los fans con una broma sobre Capitán América: "Marvel y Disney lo odian" - MARVEL STUDIOS

MADRID, 26 Oct. (CulturaOcio) -

Marvel Studios ha lanzado un nuevo avance de Vengadores: Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre. No obstante, en lugar de aumentar la ilusión de los fans por la cinta, el teaser ha desatado la indignación debido a un momento, que, pretendiendo ser cómico, ha sido considerado como una falta de respeto a Anthony Mackie y su personaje, Sam Wilson/Capitán América.

El momento en cuestión del avance, emitido durante el primer partido de la Serie Mundial de la MLB, muestra una reunión entre los antiguos y los nuevos Vengadores y Scott Lang/Ant-Man se dirige a Steve Rogers olvidando que ya no es Capitán América.

"¿Verdad, Cap?", pregunta el personaje de Paul Rudd hablando al de Chris Evans, lo que le vale miradas incómodas de todos. Dándose cuenta de su error al percatarse de la reacción de Sam Wilson, Scott trata de corregirse. Por su lado, John Walker/U.S. Agent no pierde la oportunidad de señalar que él también portó el escudo por un breve periodo de tiempo.

Lejos de hacer reír a los fans, el breve intercambio ha molestado a muchos, que no han tardado en señalarlo como una broma de mal gusto, teniendo en cuenta que la elección de Sam como el sucesor de Steve fue objeto de una oleada de críticas racistas. Y es que, siete años después de que el escudo cambiara de manos, la legitimidad del actual Capitán América sigue poniéndose en duda.

"Este tipo de bromas dan alas a los capullos de la derecha y resultan increíblemente siniestras y malintencionadas. Marvel y Disney odian de verdad a Sam Wilson", protestó un usuario en X, antes Twitter. "Intentan hacerlo pasar por una broma, pero no cuela cuando lo único que han hecho es faltarle al respeto a Anthony Mackie durante toda la saga del Multiverso", expuso otro.

This kind of joke gives fuel to the right wing chuds and comes off as incredibly sinister and mean spirited. Marvel and Disney genuinely hate Sam Wilson. https://t.co/qSVltUWT4w — Luke (@GonzoGorillaz) October 24, 2026

They’re trying to frame it as a joke, but it doesn’t work when all they’ve done is disrespect Anthony Mackie for the whole Multiverse Saga https://t.co/cjuV6W1pbR — Jake! 🔜 Galaxycon Cbus (@vaughanilla_cos) October 24, 2026

"'Solo es una broma'. 'Es que Scott está haciendo el tonto'. Sí... pero las bromas en la ficción no surgen de la nada. Sam Wilson lleva siete años siendo el Capitán América y, aun así, cada día hay gente que intenta restarle importancia a ese hecho. Esta broma ha estado de muy mal gusto", reza una publicación mientras otra indica que "las bromas no tienen gracia cuando tienen un trasfondo racista".

"It's just a joke" "It's just Scott being stupid" — yes...but jokes in fiction do not exist in a vacuum. Sam Wilson has been Captain America for 7 years and yet still, every single day, people try and discredit that fact. This joke was in poor taste. https://t.co/d9C3oAA0iq — Sawyer Loves Movies 🎥 (@sawyeurism) October 24, 2026

TANTO SAM WILSON COMO STEVE ROGERS HAN SIDO CAPITÁN AMÉRICA

También hay fans que han defendido la broma, señalándola como un momento cómico y un desliz propio del personaje de Rudd. "Bueno, chicos, respirad hondo. Es una broma. Scott es un fan incondicional de Steve. Tiene sentido para su personaje", expuso un usuario, añadiendo que "eso no cambia el hecho de que Sam sea el Capitán".

Everyone, take a deep breath. It's a joke. Scott is a Steve fanboy. Makes sense for his character



Doesn't change the fact that Sam is cap https://t.co/P5ojBoOGOR — Daniel Dami Biu (@damiebi10) October 24, 2026

"Sam Wilson es el actual Capitán América, pero Steve Rogers fue el Capitán América durante años y es sinónimo del personaje. No veo nada malo en referirse a ambos como Cap. Tened un poco de sentido común", apuntó otro usuario.