Marvel confirma su cambio de estrategia: En peligro varios personajes nuevos del UCM

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

En la pasada reunión de Disney con inversores sobre el primer trimestre de 2024, Bob Iger, el CEO del estudio, confirmó el cambio de rumbo creativo en la compañía, especialmente en el Universo Cinematográfico de Marvel. Tras las recientes decepciones de la Casa de las Ideas, como The Marvels, Ant-Man y la Avispa: Quantumanía o Invasión Secreta, la productora quiere recuperar su brillo.

"El primer paso que hemos dado es reducir el volumen, reducir la producción, particularmente en Marvel", señalaba Iger. Una estrategia que ya había sido comentada meses atrás y que ahora se materializará, presumiblemente, en los compases finales de la Saga del Multiverso.

Además, el CEO de Disney también explicó que la idea pasa por centrarse en desarrollar secuelas y franquicias ya existentes, familiares para el público. Algo que pone en peligro muchos de los proyectos anunciados por Marvel en los últimos años, especialmente las series de Disney+.

Sería el caso de varios superhéroes presentados a lo largo de las Fases 4 y 5 como She-Hulk, G'iah, Caballero Luna, Shang-Chi, Mónica Rambeau o los Eternos. A la lista se sumarían otros cuyos proyectos todavía no se han estrenado, como Ironheart, Wonder Man o Nova. Eso no quiere decir necesariamente que Marvel vaya a olvidarse de ellos, pero es probable que descarte darles mayor desarrollo en series o películas propias y los deje como secundarios de otras producciones.

Y es que, aunque este 2024 el UCM solo va a estrenar una película, Deadpool 3, tiene previstas varias series. Entre ellas están Agatha: Darkhold Diaries, spin-off de Bruja Escarlata y Visión; Eyes of Wakanda, Marvel Zombies, X-Men '97, Friendly Neighborhood Spider-Man o la tercera temporada de What If...?. En los próximos años también llegarían Daredevil: Born Again, Wonder Man, Ironheart, Vision Quest o Nova, amén de numerosas películas.

¿DEMASIADAS SERIES?

Tras el final de la Saga del Infinito, el volumen de proyectos en Marvel no ha parado de crecer. Y de las casi dos docenas de series ya estrenadas o anunciadas desde la primera de ellas, WandaVision, la mitad están protagonizadas por personajes o historias completamente nuevas. Algunas como Caballero Luna o Ms. Marvel fueron bien recibidas en un primer momento, pero otras muchas han sido sonoros fracasos que no han dado un buen desarrollo a sus protagonistas y que han desconectado a los fans de la franquicia.

A ello hay que sumar que, de las series protagonizadas por personajes ya existentes, la gran mayoría sí han funcionado bien, siendo Invasión Secreta la única que no gustó entre los fans. Loki o la mencionada WandaVision son dos de los proyectos de streaming mejor recibidos en estos años.

Esa tendencia continúa con lo ya visto en la Saga del Infinito, los mejores tiempos de Marvel. La mayoría de la historia principal tuvo como protagonistas a los Vengadores originales, principalmente Iron Man, Capitán América y Thor. Por ello, y dado el compromiso del estudio con reducir el número de producciones y centrarse en franquicias consagradas, muchos proyectos y personajes corren el riesgo de desaparecer o, como mínimo, de perder mucho protagonismo en el futuro.