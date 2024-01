Marvel confirma que el Daredevil de Netflix es canon de la sagrada línea del tiempo

MADRID, 4 Ene. (CulturaOcio) -

Charlie Cox regresará una vez más al UCM como Matt Murdock/Daredevil en Echo, la nueva serie de Marvel. Y a escasos días de que se estrene esta nueva serie que será la primera para adultos en Disney+, Brad Winderbaum, productor del spin-off de Ojo del Halcón, ha confirmado que las anteriores temporadas del personaje en Netflix son parte del canon.

Según Winderbaum, Marvel considera que Daredevil forma parte de su línea de tiempo principal. Y así lo ha asegurado el productor en una entrevista con ScreenRant. "Lo que puedo decir es que, hasta ahora, hemos ido con cautela sobre qué forma parte o no de la Línea de Tiempo Sagrada", recuerda.

"La idea surgió, honestamente, durante un tiempo en el que pensábamos: 'tenemos que ceñirnos a esto'. Era otra parte de la empresa la que desarrollaba el material de Netflix. Éramos conscientes de lo que hacían, ellos de lo que estábamos haciendo, pero igualmente había que encontrar un equilibrio", prosigue.

"Pero ahora que ya ha pasado un tiempo; ahora que vemos realmente lo bien integradas que están las historias, pienso que yo, personalmente, Brad Winderbaum, estaría seguro al decir que forma parte de la Línea de Tiempo Sagrada", zanja el productor sobre si la serie de Daredevil de Netflix es o no canónica en el UCM.

Más allá de las declaraciones con las que Winderbaum sostiene que así es, ni Kevin Feige o la propia Marvel se han pronunciado al respecto. Sea como fuere, son muchos quienes aguardan impacientes a que tras sus estelares cameos en Spider-Man: No Way Home y She-Hulk, Charlie Cox, regrese como Daredevil en Born Again. Y aunque todavía no cuenta con fecha de estreno en Disney+, el próximo 19 de noviembre verá la luz en la plataforma, Echo, serie que recuperará a Alaqua Cox en el papel de la asesina Maya López y a Vincent D' Onofrio como Wilson Fisk, alias, Kingpin.