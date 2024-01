Filtración masiva revela gran plan de Marvel para la Saga del Multiverso y Vengadores: Secret Wars

MADRID, 1 Ene. (CulturaOcio) -

Marvel Studios atraviesa tiempos convulsos. La Casa de las Ideas está en pleno proceso de rediseñar su Saga del Multiverso que culminará con Vengadores 5 y 6. Es por lo que tras el fulminante despido de Jonathan Majors, declarado culpable de los cargos de agresión y acoso a su expareja ha salido a la luz que el estudio planea dar salida a una serie de proyectos que no estén necesariamente ligados a la historia de Kang en el UCM.

El estudio liderado por Kevin Feige ya no contará con Jonathan Majors de cara al futuro de su universo cinematográfico. El actor, que había dado hasta ahora a Kang el Conquistador y cada una de sus variantes, ha sido declarado culpable de agresión imprudente en tercer grado y de acoso, así como también de los cargos de agresión intencionada en tercer grado y acoso con agravantes en segundo grado.

Pero el estudio había construido toda su Saga del Multiverso alrededor de la figura de Majors. Esto ha dejado a la Casa de las Ideas con dos opciones para solventar su problema con Vengadores 5, que llevaba por título, Avengers: The Kang Dinasty; prescindir por completo del personaje; posibilidad que contemplan muchos fans, o bien elegir a otro actor para que interprete a Kang, como ya hiciese años atrás con Hulk.

Sin embargo, según señala el periodista Alex Pérez de The Cosmic Circus en su cuenta de X, antes Twitter, el plan de la Casa de las Ideas es centrarse en adaptar historias independientes. Entre ellas se encontrarían, el Reinado del Diablo, el ascenso de los Soles de Medianoche o la llegada de los Mutantes, hasta dar lentamente forma a una amenaza que trascenderá "más allá del Multiverso".

Their plan atm is to focus on individual story arcs like Devil Reign, the rise of the Midnight Suns, the coming of Mutants, while slowly building up to a threat “beyond the Multiverse” that we will never see until 616 in absolute shambles. https://t.co/roSdXKNbkJ