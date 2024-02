El director de Los 4 Fantásticos confirma a Pedro Pascal como Reed Richards

MADRID, 8 Feb. (CulturaOcio) -

Aún no es oficial... pero casi. Pedro Pascal será Reed Richards, alias Mr. Fantástico, en la primera película de Los 4 Fantásticos dentro del Universo Cinematográfico Marvel. El filme llegará a las salas de cine en la primera de 2025.

En una publicación en sus historias de Instagram, el director del filme, Matt Shakman, habría confirmado que Pascal interpretará al genio elástico en la nueva película de Marvel Studios al compartir la noticia de que el sindicato de actores estadounidense, SAG-AFTRA, había revelado, de forma accidental, en la web de su fundación la participación de Pascal en el filme.

Además, para echar más leña al fuego, el director de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), The Boys o Succession acompañó la noticia con un nuevo fan-art de Pedro Pascal caracterizado como el carismático líder de la familia de superhéroes marvelita.

El fichaje de Pascal, uno de los actores más cotizados tras el éxito de series como The Mandaloria o The Last of Us, por Marvel es un secreto a voces desde hace meses. Fue en noviembre de 2023 cuando diversos medios informaron que el estudio liderado por Kevin Feige había elegido a Pascal para poner rostro a Reed Richards.

El actor de origen chileno, que ya tiene experiencia en franquicias como Star Wars, Juego de Tronos y también en el cine de superhéroes, ya que dio vida al villano de DC Maxwell Lord en Wonder Woman 1984, toma así el testigo de John Krasinski, que encarnó al personaje brevemente en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Otros actores que sonaron para el papel fueron Matt Smith, Adam Driver o Dev Patel.

Ahora solo queda esperar que Marvel Studios oficialice el fichaje y anuncie el resto del elenco protagonista de la película, personajes para los que también hay varios nombres favoritos. Así, o Vanessa Kirby para dar vida a Sue Storm/La Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/La Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach para dar vida a Ben Grimm/La Cosa.

Los 4 Fantásticos de Marvel llegará a los cines a finales de abril o principios de mayo de 2025.