Marvel no aprende y baraja renovar Caballero Luna, Ms. Marvel y She-Hulk

MADRID, 28 Nov. (CulturaOcio) -

En los últimos años, Marvel ha ampliado su universo con sus series para Disney+. La mayor parte de producciones constan únicamente de una temporada, con excepciones como Loki o ¿Qué pasaría si...? (What If...?). Pero parece que, pese a que algunas de estas ficciónes no han tenido la acogida esperada ni por parte de la crítica ni por parte del cada vez menos fiel fandom marvelita, ahora la compañía está cambiando de estrategia y planea renovar algunos de sus títulos.

Según el insider Daniel Richtman, Marvel Studios actualmente está pensando en renovar por una segunda temporada Caballero Luna, Ms. Marvel y She-Hulk: Abogada Hulka. Kamala Khan apareció recientemente en The Marvels y, aunque la película no ha cumplido las expectativas de taquilla, su serie en solitario sigue siendo una de las mejor valoradas de Marvel. Por su parte, Caballero Luna terminó con un clifhanger cuando Marc Spector y Steven Grant aparentemente se deshicieron de Khonshu y se reveló que una tercera personalidad, Jake Lockley, todavía sirve al Dios de la Luna. Oscar Isaac protagoniza la producción.

En cuanto a She-Hulk: Abogada Hulka, anteriormente ya hubo rumores sobre la aparición de Jennifer Walters en Captain America: Brave New World, pero parece que los planes han cambiado. Tampoco hay novedades sobre los planes de adaptar World War Hulk, por lo que tendría sentido que Marvel lance más episodios para continuar la historia del personaje.

Esta decisión parece chocar con lo que anteriormente declaró Kevin Feige, que adelantó que la nueva estrategia de Marvel pasaba por generar menos contenido. "Creo que uno de los aspectos más poderosos de estar en Marvel Studios es que estas películas y series llegan al espíritu de la época. Es más difícil llegar al espíritu de la época cuando hay tanto producto por ahí, y tanto contenido, como dicen, que es una palabra que odio. Queremos que los proyectos de Marvel Studios y del UCM realmente destaquen. La gente verá eso a medida que avanzamos en las Fases 5 y 6. El ritmo al que estamos presentando las series de Disney+ cambiará para que cada una pueda tener la oportunidad de brillar", explicó en una entrevista concedida a Entertainment Weekly. Después de que le preguntaran si este cambio de ritmo significaría espaciar los lanzamientos de series o lanzar menos series al año, Feige respondió: "Creo que ambas".