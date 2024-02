El estreno de The Marvels en Disney+ continúa con un frustrante récord en el UCM

MADRID, 7 Feb. (CulturaOcio) -

The Marvels, la más reciente película de Marvel Studios, ya está en Disney+. El filme protagonizado por Brie Larson (Carol Danvers/Capitana Marvel), Imán Vellani (Kamala Khan/Ms. Marvel) y Teyonah Parris (Mónica Rambeau) ha llegado a la plataforma de streaming igualando un récord en lo que a las producciones del UCM se refiere.

Y es que tras su desastroso paso por los cines, donde no llegó a recaudar ni siquiera 200 millones de dólares en taquilla, el filme dirigido por Nia DaCosta ha llegado al catálogo de Disney+ este miércoles 7 de febrero, concretamente 89 días después de su estreno en las salas donde llegó el 10 de noviembre.

Una ventana de unos tres meses con la que The Marvels continúa con lo que podría verse como una tendencia ya que iguala los días que tardaron en llegar a la plataforma Ant-Man y la Avispa: Quantumania y Guardianes de la Galaxia Vol. 3 siendo ahora estas tres películas las que ostentan el récord de la ventana de estreno más larga desde cines hasta streaming para una película de Marvel Studios.

Con Doctor Strange in the Multiverse of Madness como un caso atípico, lo cierto es que la tendencia a alargar esta ventana y mantenerla en los tres meses, es la estrategia consolidada de Marvel con sus producciones.

Así, desde el estreno de Disney Plus, y teniendo en cuenta que Black Widow, la cinta de Viuda Negra protagonizada por Scarlett Johansson, se lanzó 9 de julio de 2021 simultáneamente en cines y Disney+ con Premier Access, estas han sido las ventanas de estreno en la plataforma de Disney de los filmes de Marvel Studios:

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos - 70 días Eternos - 68 días Doctor Strange en el Multiverso de la Locura - 47 días Thor: Amor y Trueno - 62 días Black Panther: Wakanda para siempre - 82 días Ant-Man y la Avispa: Quantumania - 89 días Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 89 días