Loki: ¿Es Doctor Strange el único que puede derrotar a Kang el Conquistador?

MADRID, 20 Jul. (CulturaOcio) -

El final de la primera temporada de Loki no solo abrió la puerta al Multiverso de Marvel, sino que además sirvió de presentación para el que todo apunta que será el gran villano de la franquicia, el personaje llamado a ocupar el puesto que dejó vacante Thanos.

El sexto capítulo de la serie protagonizada por Hiddleston resolvió muchas de las incógnitas sembradas a lo largo de la primera temporada, pero, además sentó las bases de cómo será el MCU a partir de ahora y en qué condiciones tendrán que luchar contra ese nuevo enemigo los Vengadores.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras derrotar a Alioth en el quinto episodio, Loki y Sylvie veían que había una siniestra ciudadela más allá del final del tiempo. En su interior, ambos protagonistas descubren que quien habitaba ese lugar es un persoaje llamado El que permanece, interpretado por Jonathan Majors (Lovecraft Country), quien se encargaba de vigilar la historia y asegurarse de que solo hubiera una línea temporal.

El motivo por el que el personaje de Majors hacía esto era para evitar la guerra multiversal y garantizar que otras versiones alternativas de sí mismo, mucho más perversas, no viajan al resto de realidades para conquistarlas, subyugándolas a su poder. Y aunque el personaje no lo menciona nunca directamente, esta temible variante maligna a la que se refiere es ni más ni menos que Kang el Conquistador.

Durante la explicación que El que permanece da a los protagonistas, les explica que ha "vivido un millón de vidas" y que la única forma de mantener La Sagrada Línea temporal intacta es que los Lokis asuman su puesto.

A muchos fans esta frase les ha recordado irremediablemente a otro personaje del MCU, el Doctor Strange. Cuando el héroe interpretado por Benedict Cumberbatch está preparándose para plantar cara a Thanos en Titán, durante los eventos de Infinity War, el Hechicero Supremo dice haber visto más de 14 millones de futuros posibles (concretamente 14.000.605) hasta que encontró uno, solo uno, en el que ellos ganan.

Todo apunta a que Kang, siendo una variante de El que permanece, no tendrá ningún superpoder más allá de la tecnología y que, al venir del futuro, conozca la historia y cómo se desarrollan los hechos. Una gran ventaja que, remitiéndose a la escena mencionada de Strange, podría significar que tan solo el Hechicero Supremo podría derrotar al Conquistador en su propio juego.

Aunque todavía es pronto para conocer cómo será este posible enfrentamiento entre los personajes de Cumberbatch y Majors, lo que sí está confirmado es que el Hechicero Supremo tendrá que plantar cara al Multiverso en su segunda película en solitario, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, por lo que no sería de extrañar que, de algún modo, la mano de Kang esté presente en el filme.

A pesar de que la primera aparición confirmada del gran villano será en Ant-Man and The Wasp: Quantumania, el MCU está sembrando demasiadas pistas en torno a él como para no sospechar que pueda hacer acto de presencia antes de eso.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness llegará a las salas el 25 de marzo de 2022, mientras que la tercera parte de Ant-Man está prevista para febrero de 2023. Aunque no hay fecha de estreno para la segunda temporada de Loki, lo más probable es que llegue en algún momento entre ambas películas.

Eso sí, el personaje de Cumberbatch volverá antes, en diciembre de este año, para acompañar al Peter Parker de Tom Holland en la esperadísima Spider-Man: No Way Home.